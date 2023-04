Simone Inzaghi verso una decisione inaspettata: Inter spiazzata, tifosi sotto shock

L’allenatore dei nerazzurri continua ad essere al centro delle critiche medita una scelta a sorpresa per fine stagione

I risultati negativi in campionato dell’ultimo periodo hanno portato tensione in casa Inter. Le aspettative erano ben altre per quanto riguarda la classifica, anche perché dopo il pareggio contro la Salernitana i nerazzurri sono caduti al quinto posto, fuori dalla zona Champions League.

Nelle ultime settimane la situazione è precipitata e, con un solo punto ottenuto nelle ultime quattro giornate, Lautaro Martinez e compagni hanno perso tantissimo terreno dalle rivali nella corsa ai primi quattro posti, decisivi per garantirsi il tesoretto da 50 milioni, che per la società è davvero fondamentale.

Da inizio stagione la squadra ha dei problemi di equilibrio e la conseguenza sono i risultati alternanti. Fra le tante cause ci sono i problemi fisici di alcuni dei giocatori più importanti. Uno su tutti ovviamente Romelu Lukaku, che sembra irriconoscibile rispetto a quello che due anni fa segnava a raffica proprio con questa maglia. Le colpe maggiori però ricadono però sempre sull’allenatore Simone Inzaghi, capro espiatorio dei problemi del Biscione.

L’allenatore pensa all’addio a fine stagione

Il tecnico piacentino è costantemente sotto accusa e il suo operato viene sempre criticato nel momento in cui le cose non vanno. Ciò accade nonostante l’Inter abbia raggiunto le semifinali di Coppa Italia e i quarti di finale di Champions League.

E proprio in serata i nerazzurri sono attesi dalla partita di andata di questi quarti di finale, che si gioca in casa del Benfica al Da Luz. Una partita importantissima per la stagione, ma nonostante questo le notizie che trapelano riguardano il futuro e questa situazione davvero poco stabile. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, si profila una situazione clamorosa a fine stagione.

Simone Inzaghi, infatti, sempre considerato in bilico, starebbe pensando lui stesso di dire addio al termine dell’anno. Una scelta che potrebbe quindi anticipare la società, che comunque già nutre dei forti dubbi in merito alla possibile conferma dell’ex tecnico della Lazio. Si tratterebbe di anticipare il benservito della dirigenza, nel caso, e di confermare il clima difficile e la poca serenità di questo momento in casa Inter.

Chiaramente però, il doppio confronto in otto giorni con il Benfica e la semifinale di Champions in palio, hanno priorità al momento. Se l’Inter dovesse qualificarsi non è escluso che gli scenari potrebbero cambiare totalmente.