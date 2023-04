Sky – Milan-Napoli, le probabili formazioni di Pioli e Spalletti

Sky Sport fornisce le ultimissime di formazione in vista della sfida di Champions League tra Milan e Napoli. Pioli e Spalletti hanno pochi dubbi

L’adrenalina è alle stelle per una sfida ormai vicina. Tra poche ore andrà infatti in scena l’attesissimo big match europeo tra Milan e Napoli, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Ci sarà San Siro a fare da cornice al grande evento, con migliaia e migliaia di tifosi rossoneri pronti a spingere la propria squadra. D’altronde, il Milan ha assoluto bisogno del suo pubblico, dato che le difficoltà in campionato continuano a non mancare.

Il Diavolo è infatti reduce dal deludente pareggio contro l’Empoli. Un’altra battuta d’arresto che andava evitata. La Roma ha avuto dunque l’occasione di sorpassare i rossoneri e piazzarsi al terzo posto. Il Milan è solo quarto, con la cugina Inter alle calcagna. Non è bastato il netto 4-0 dei rossoneri al Maradona contro il Napoli per scongiurare definitivamente ansie e paure. Servirà fare di più. Intanto, però, tutte le attenzioni sono concentrate sull’ennesima sfida agli azzurri, una gara dal sapore nettamente diverso.

Milan e Napoli non vogliono perdere l’enorme occasione di andare avanti in Champions League, imporsi tra le quattro più forti del Vecchio Continente, e quindi aggiudicarsi le semifinali. Pioli e Spalletti stanno escogitando le migliori strategie per portare a casa il primo risultato, quello che verrà fuori dalla sfida a San Siro. Sky Sport riporta le ultimissime di formazione.

Milan-Napoli in Champions League: le probabili formazioni

Sono stati gli infortuni a tenere banco in casa di Milan e Napoli nelle ultime ore. Soprattutto i partenopei, che dovranno fare a meno di due giocatori fondamentali quali Osimhen e Simeone. Due grosse tegole per Spalletti, ma l’argentino e il nigeriano attaccanti non sono riusciti a recuperare in vista dell’andata del quarto di finale a San Siro. Il Napoli è quindi pronto a schierare Raspadori in attacco, recuperato tra l’altro in extremis dato che anche lui era reduce da qualche problema fisico.

Secondo Sky Sport, inoltre, non ci sarà Politano sulla destra dell’attacco di Spalletti, ma Lozano. Per il resto poche modifiche. Differente la situazione del Milan. Stefano Pioli è pronto a confermare in toto l’undici sceso in campo nella sfida di campionato al Napoli. E dunque ancora 4-2-3-1, con Kjaer al fianco di Tomori al centro della difesa. Niente da fare per Kalulu che non ha smaltito del tutto il problema al polpaccio destro. Tornerà con tutta probabilità nel match di ritorno.

Bennacer e Tonali supportati da Krunic trequartista di spessore, e Brahim Diaz sulla destra.

Di seguito le probabili formazioni di Milan-Napoli:

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.