Dalla Juve al Milan: il colpo lascia senza parole

Il calciatore può lasciare la Juventus al termine della stagione. Il suo trasferimento al Milan sarebbe davvero clamoroso. Il punto della situazione

Stefano Pioli e il suo Milan sono concentrati sulla partita che si giocherà fra poche ore a San Siro contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Tutte le attenzioni del Diavolo e dei suoi tifosi chiaramente sono sulla sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League ma i rumors di calciomercato continuano a susseguirsi. L’amarezza per la partita contro l’Empoli è ancora molto viva e la voglia di vedere arrivare, finalmente, un nuovo bomber è davvero tanta.

Divock Origi ha deluso ampiamente le attese e Zlatan Ibrahimović non può offrire garanzie. Così si è alla ricerca di un centravanti vero che possa fare la differenza. In queste settimane sono stati davvero tantissimi i nomi accostati al Milan: dal sogno Hojlund passando per i bomber della Ligue 1, Balogun e Jonathan David, senza dimenticare Beto dell’Udinese e Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.

Ritorno di fiamma: scippo alla Juve

Ma il nome che sta circolando nelle ultime ore è davvero sensazionale. Un suo trasferimento al Milan avrebbe davvero dell’incredibile.

Il profilo accostato al Diavolo – come rilanciato da Libero Quotidiano, che ha citato CalcioStyle – è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo non sta attraversando un momento per nulla positivo in maglia bianconera. Il rapporto con Massimiliano Allegri non appare proprio idilliaco e un addio al termine della stagione non può certo essere escluso.

Certo che i problemi da superare non sono certo pochi: a partire dal prezzo, che difficilmente sarà inferiore agli 80 milioni di euro. Poi c’è da fare i conti con una concorrenza agguerrita. Chelsea, Bayern Monaco e Arsenal sono le squadre in prima fila per mettere le mani sul serbo in caso di addio alla Juventus. Ma è proprio il trasferimento in bianconero, dalla Fiorentina, a dimostrare che alla fine a contare di più è il volere dell’attaccante. Vanno certamente seguite con attenzione le vicende legate alla giustizia sportiva, che chiaramente possono incidere sul futuro di Vlahovic.

I numeri di Vlahovic

L’ex Fiorentina, che lo scorso 28 gennaio ha compiuto 23 anni, ha fin qui segnato undici reti, otto delle quali in Serie A. Sono 2, invece, in Europa League; una sola in Champions League. Numeri chiaramente ben lontani da quelli della passata stagione, in cui tra Fiorentina e Juve mise a segno 29 centri. Furono 21 l’anno precedente.