Gerry Cardinale non sarà a San Siro per Milan-Napoli: il motivo

Niente da fare per Gerry Cardinale. Il patron del Milan e di RedBird non manterrà la promessa e non sarà stasera allo stadio.

Un grande assente questa sera a San Siro. No, non stiamo parlando di Victor Osimhen, centravanti del Napoli out per infortunio. E neanche di Zlatan Ibrahimovic, che salterà la gara di Champions League anche perché escluso dalla lista Uefa.

Bensì mancherà in particolare Gerry Cardinale. Ovvero il patron del Milan e presidente di RedBird Capital, il fondo statunitense che guida il club rossonero dallo scorso agosto.

L’ultima indiscrezione arriva da Sportmediaset, che ha fatto intendere come Cardinale non potrà essere a Milano questa sera per la sfida al Napoli, uno degli eventi più importanti ed attesi della stagione sportiva 2022-2023.

Salta il portafortuna: Cardinale non sarà in tribuna

Cardinale sarebbe stato frenato da impegni e problematiche di tipo professionale e lavorativo. Questioni legate al suo lavoro da imprenditore a 360 gradi, presumibilmente negli Stati Uniti, le quali hanno impedito al manager di volare fino a Milano.

I tifosi del Milan perdono dunque l’occasione di avere in tribuna per Milan-Napoli un vero e proprio portafortuna. Va ricordato infatti che Cardinale era a San Siro sia nel derby d’andata (vinto per 3-2) sia nel match contro la Juventus (successo per 2-0). Oltre alla sua presenza in città nel giorno dello Scudetto, il 22 maggio 2022.

Una presenza rimandata in città quella di Gerry Cardinale. Il patron milanista probabilmente tornerà a breve in Italia per seguire da vicino l’evolversi dell’iter per lo stadio di proprietà. Di recente, da inizio 2023, è già stato avvistato due volte a Milano, per incontrare il sindaco Giuseppe Sala ed il governatore Attilio Fontana, con l’obiettivo di esporgli il piano per lo stadio Milan a La Maura.

A sostenere da vicino i ragazzi di Pioli ci saranno però i soliti noti. Paolo Maldini e Frederic Massara, i due dirigenti operativi, ma anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani, presenti tutti e tre anche nel match degli ottavi a Londra contro il Tottenham. Oltre ovviamente a 75 mila spettatori pronti ad assistere ad un match unico.