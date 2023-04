Highlights Milan-Napoli: la sintesi della partita di Champions (VIDEO)

Milan-Napoli, la cronaca con gli highlights del match di andata dei quarti di finale di Champions League disputato a San Siro giovedì 13 aprile

Coreografia pazzesca e entusiasmo alle stelle a San Siro per Milan e Napoli protagoniste del match di andata dei quarti di finale di Champions League.

Sorpresa nel Napoli con Spalletti che rinuncia a Raspadori non al meglio e schiera Elmas nell’inedito ruolo di terminale offensivo. Inizio choc per il Milan. Dopo 40 secondi, un erroraccio in disimpegno di Krunic serve Kvara che, quasi a porta vuota, conclude sullo stesso centrocampista bosniaco. Brivido pazzesco e il Napoli prende coraggio con Zielinski che impegna Maignan da fuori area.

I partenopei fanno la partita al cospetto di un Milan quasi impacciato. La svolta del primo tempo per i rossoneri arriva al 25′ quando Leao ha la prima chance per avviarsi in progressione. Superato Rrhmani, Rafa è solo davanti a Meret ma angola troppo la conclusione che si spegne sul fondo.

Il Milan, finalmente, prende campo e al 39′ passa in vantaggio. Pazzesco gioco di prestigio di Diaz che supera Lobotka e Mario Rui e si invola verso la metà campo azzurra, palla a Bennacer, conclusione potente e gol dell’algerino con Meret che non riesce a respingere di piede. Il Napoli accusa il colpo e il finale di tempo è tutto rossonero. Tonali si fa respingere un comodo tiro nei pressi del dischetto di rigore. Sul calcio d’angolo seguente, Kjaer svetta di testa e colpisce una clamorosa traversa prima del fischio di Kovacs che manda le squadre negli spogliatoi.

Milan-Napoli, il secondo tempo

Nel secondo tempo, la partita si acquieta dopo il vorticoso finale di prima frazione. Il Napoli ci prova ma senza incidere e il Milan controlla senza patemi pur senza ripartire. Non ci sono occasioni da gol e il match torna a infiammarsi quando Anguissa commette il fallo su Hernandez che gli costa il secondo giallo e l’espulsione.

🚨¡¡EL GOL DE BENNACER CONTRA EL NAPOLI!!🔥⚽️ pic.twitter.com/zhBICmwZPW — FÚTBOL DZ (@Dzfoottdz) April 12, 2023

A venti minuti dal termine, il Milan può approfittarne ma non lo fa. Spalletti corre ai ripari e fa entrare Politano e Ndombele per Kvara e Zielinski. Paradossalmente è proprio il Napoli, nel momento di maggiore difficoltà, a rendersi pericoloso con l’unica grande occasione del secondo tempo. Se la procura Di Lorenzo con Maignan che compie un miracolo sulla conclusione ravvicinata del difensore azzurro.

Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro Kovacs manda tutti negli spogliatoi. Vince il Milan 1-0 ma la qualificazione resta apertissima. Il Napoli, tra una settimana, spera nel recupero di Osimhen e perderà oltre a Anguissa anche Kim ammonito in diffida.