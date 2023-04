Calciomercato Milan, Origi verso l’addio: c’è una richiesta dalla Premier

Il futuro di Origi al Milan è fortemente in bilico: una squadra della Premier sta pensando di riportare l’ex Liverpool in Inghilterra.

Non si può dire che i nuovi acquisti di questa stagione stiano dando un grande contributo al Milan. L’unico ad essersi messo in mostra positivamente è Malick Thiaw. Gli altri o non hanno convinto oppure hanno avuto poco spazio.

Certamente Divock Origi è tra coloro che hanno deluso. Arrivato da Liverpool con un carico di esperienza importante, compresa una Champions League vinta con gol in semifinale e in finale, non è riuscito a lasciare il segno. Il belga non è mai stato un goleador, però i soli due gol segnati sono troppo poco. Gli infortuni non lo hanno aiutato, ma comunque avrebbe dovuto dare di più.

Calciomercato Milan, Origi verso la cessione?

Il Milan come centravanti può contare praticamente solo su Olivier Giroud, che ha 36 anni e che non può reggere da solo l’attacco. Se Origi non si dimostrerà all’altezza nelle restati partite della stagione, la sua cessione sarà sicura nel calciomercato estivo.

Essendo arrivato a parametro zero, non dovrebbero esserci problemi a piazzarlo sul mercato. Prima di approdare in Italia, aveva delle richieste in Inghilterra e anche da altri campionati. Paolo Maldini e Frederic Massara non faticheranno a venderlo, nel caso in cui dovessero decidere di non puntarci più.

Lo stipendio di Divock si aggira sui 3,5-4 milioni di euro a stagione, cifra che in Premier League non spaventa certamente. Vedremo se sarà destinato a fare ritorno nella massima divisione inglese oppure se il suo futuro sarà altrove.

Aston Villa interessato all’ex Liverpool

Una squadra che considerando l’ingaggio di Origi è l’Aston Villa. È Todofichajes.net a spiegare che i Villans sono alla ricerca di rinforzo in attacco e che il belga è un profilo tenuto d’occhio. Visto che conosce già la Premier League, non avrebbe bisogno di un lungo periodi di ambientamento.

Oggi è difficile dire a quale prezzo potrà essere venduto il giocatore, però è verosimile che il Milan chieda non meno di 10 milioni di euro. Poi la cifra può essere trattabile ed entrano in scena anche i bonus, ma la dirigenza cercherà di ricavare il più possibile nonostante un’annata non esaltante del belga.

Toccherà anche a lui nelle prossime partite cercare di migliorare le sue prestazioni per guadagnare una buona sistemazione in estate, se non dovesse ottenere la conferma in rossonero.