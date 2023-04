Calciomercato Milan, ufficiale l’addio a zero: occasione per Maldini

Il giocatore lascerà il club a fine stagione. Il comunicato ufficiale conferma quanto pronosticato. Adesso il Milan ha la grande occasione di approfittarne

Il Milan ha tutta l’intenzione di migliorarsi in vista della prossima stagione. Sarà utile il mercato estivo in tal senso, con alcuni colpi in entrata che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già programmando. Una grossa incognita risiede attualmente nel reparto di centrocampo. Ismael Bennacer e Sandro Tonali, freschi di rinnovo, sono le uniche certezze per il futuro. Aleggiano invece dei punti di domanda sulle situazioni di Tommaso Pobega e Aster Vranckx.

E’ ormai scontato che Timouè Bakayoko farà ritorno al Chelsea a fine stagione, quando sarà scaduto l’accordo di prestito biennale col Milan. Quanto a Pobega e Vranckx le cose stanno diversamente. Non c’è ancora chiarezza se i due giovani rimarranno a far parte del progetto rossonero. Le loro prestazioni non hanno mai convinto del tutto, ma si parla pur sempre di due ragazzi dalle notevoli doti e che hanno ancora tanto da imparare e migliorare. Pobega, lo sappiamo, è un giocatore di proprietà del Milan. Si potrebbe dunque optare per un’altra esperienza in prestito o per una cessione a titolo definitivo.

Su Vranckx, invece, vige un prestito con diritto di riscatto in scadenza a giugno. Il Milan, se vorrà tenerlo, dovrà sborsare 12,5 milioni al Wolfsburg. In questo finale di stagione capiremo quali saranno le reali intenzioni della dirigenza rossonera. Ma l’idea forte è di reclutare un altro centrocampista in grado di garantire una maggiore qualità ed esperienza. Maldini e Massara hanno seguito e continuano a seguire da vicino un profilo militante in Bundesliga. Arriva una notizia decisiva su di lui.

Milan, non rinnova: c’è l’ufficialità

Al Milan, da mesi, viene accostato il centrocampista giapponese Daichi Kamada. Un talento della metà campo che sa svolgere diversi ruoli: dal centrocampista centrale, al trequartista, sino alla seconda punta. Ha quindi un istinto offensivo il classe 1996. Per Stefano Pioli potrebbe rappresentare quel giocatore di spessore da schierare dietro la punta, con il giusto mix di doti di ostruzione quanto di inserimento. Anche perché vanno ancora valutate le posizioni in rosa di altri giocatori come Yacine Adli e Brahim Diaz.

Ebbene, Kamada potrebbe rappresentare il giusto colpo sotto tutti i punti di vista, anche quello economico. Infatti, ha preso ufficialmente la decisione di non rinnovare il suo contratto con l’Eintracht Francoforte in scadenza a giugno. Rappresenterebbe un colpaccio a parametro zero dunque. Le pretendenti al suo cartellino non mancano. Non solo il Milan dunque. Soprattutto le spagnole, Barcellona e Atletico Madrid sono sulle sue tracce. Non una concorrenza facile da battere, in termini di ingaggio e commissioni agli agenti.

Ci vorrà ancora qualche settimana per capire quale sarà la prossima destinazione di Kamada. Nel frattempo però non ci sono più dubbi. Il giapponese lascerà l’Eintracht a fine stagione. Queste le parole del DS del Francoforte pubblicate sul sito ufficiale del club:

“Negli ultimi anni Daichi Kamada è diventato un ottimo giocatore della Bundesliga all’Eintracht Francoforte e ha svolto il suo ruolo nello sviluppo sportivo del club, con il momento clou della vittoria in Europa League lo scorso anno. In futuro avremmo voluto vedere Daichi all’Eintracht, ma gli interessi del giocatore non andavano di pari passo. Lo ringraziamo per il suo impegno con l’Eintracht e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.