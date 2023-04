Doppia tegola in attacco: big match a rischio

Le condizioni dei due giocatori preoccupano parecchio in vista del big match contro il Milan. Ecco cosa è successo ai due attaccanti

Dopo la vittoria contro il Napoli, il Milan è tornato a sudare a Milanello. Al centro sportivo di Carnago la squadra ha provato mettersi alle spalle il successo contro gli azzurri, per iniziare a pensare al Bologna.

Già domani sarà vigilia per il Diavolo ma la fame di Champions League potrebbe portare il Milan a non essere totalmente concentrato. Al Dall’Ara, però, servirebbe far punti dopo il passo falso con l’Empoli di venerdì scorso. Senza la corsa ai primi quattro posti rischia di complicarsi ulteriormente. La Lazio ha fatto il vuoto, volando a +6 sui rossoneri, scavalcati anche dalla Roma, che con il successo contro il Torino si è portata a +1. Un punto sotto al Diavolo, invece, c’è l’Inter di Simone Inzaghi.

Appare, dunque, inevitabile guardare con attenzione al calendario di queste squadre, che insieme all’Atalanta, verosimilmente si giocheranno i tre punti rimanenti per la Champions League.

In queste ultime ore stanno arrivando notizie che rischiano di condizionare pesantemente il cammino della Roma. I giallorossi, che affronteranno Udinese, Atalanta e Milan in questo mese di aprile, hanno perso per infortunio il loro giocatore più forte, Paulo Dybala, fermatosi, come vi abbiamo raccontato durante il match di Europa League contro il Feyenoord. Un problema muscolare all’adduttore destro, che verrà valutato nelle prossime. Al momento si registra un argentino apparso visibilmente sconsolato quando si è accomodato in panchina, portandosi più volte le mani al volto.

Nuovo stop, Roma nei guai

Ma l’argentino non è l’unico ad essersi fermato nel corso del match contro il Feyenoord. A lasciare il campo al 58′ è stato l’altro attaccante di Mourinho, Tammy Abraham, per un problema alla spalla destra. Il giocatore è caduto male sull’arto e ha faticato a rialzarsi. Anche l’inglese è apparso parecchio dolorante.

Difficile, in questo momento, capire quali saranno i loro tempi di recupero. Ma è evidente che il doppio stop preoccupato parecchio la Roma, alle prese con un calendario davvero fitto. Domenica i giallorossi ospiteranno i friuliani, prima di tornare a sfidare gli olandesi. Poi il mese si chiuderà con le sfide ad Atalanta e Milan. Le condizioni di Dybala e Abraham andrà monitorata, anche, in vista della sfida contro i rossoneri, in programma il 29 aprile.