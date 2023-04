Dybala si ferma ancora: infortunio in Feyenoord-Roma, rischia lungo stop

L’attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo intorno alla mezz’ora per un problema all’adduttore: a rischio anche il Milan?

Durante il primo tempo di Feyenoord-Roma, gara valida per i quarti di finale di andata di Europa League, Paulo Dybala è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio e al suo posto ha fatto il suo ingresso in campo Stephan El Shaarawy.

L’argentino si è accasciato e ha dovuto dare quindi forfait dopo aver avvertito un fastidio di tipo muscolare, all’adduttore, che lo ha costretto a chiedere immediatamente il cambio al minuto 26′. Una tegola non da poco per José Mourinho, che rischia di dover perdere il suo miglior giocatore per un lungo periodo. Ovviamente nei prossimo giorni ci saranno gli esami di rito per valutare l’entità del problema, ma c’è la possibilità che l’attaccante salti diverse partite.

Non sarebbe il primo stop per la Joya quest’anno, dato che già nella prima parte della stagione il numero 21 dei giallorossi era stato costretto a uno stop prolungato, rischiando quasi di saltare il Mondiale in Qatar. Con il suo rientro i lupi sono tornati ad avere un buon rendimento e questo non fa che metter ancor più timore per la sua eventuale assenza.

Problema all’adduttore per l’argentino: può saltare il Milan

Se si trattasse di un problema muscolare serio, Dybala sarebbe costretto a fermarsi per qualche settimana, in un momento cruciale della stagione, con la Roma che è in corsa sia per un posto in Champions che per arrivare in fondo all’Europa League. L’argentino può saltare anche dei match importanti, tra cui quello contro il Milan. La sfida contro i rossoneri è infatti in programma sabato 29 aprile all’Olimpico, quindi fra circa due settimane. C’è la possibilità che contro il Diavolo mancherà quindi il top player ai giallorossi.