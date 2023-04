Maldini e Massara incontrano un agente prima di Milan-Napoli: il retroscena

Nonostante l’impegno del Milan in Champions League contro il Napoli, Maldini e Massara hanno avuto un incontro con l’agente prima della gara. Tutti i dettagli

Il Milan deve decidere e risolvere il futuro di alcuni suoi giocatori. E’ innegabile che diversi elementi non sono sicuri di far parte del progetto rossonero in vista della prossima stagione. Partendo dai giocatori in prestito come Sergino Dest, Aster Vranckx, Tiemouè Bakayoko e Brahim Diaz. Ma anche altri la cui utilità è fortemente messa in discussione come Yacine Adli e Tommaso Pobega. Situazioni che andranno risolte quanto prima, anche nell’ottica del mercato in entrata. C’è bisogno di far spazio se si vuole mirare a migliorare la rosa.

E il Milan sembra avere la fretta giusta. Non è un caso che in occasione del match di Champions League contro il Napoli, Paolo Maldini e Frederic Massara non abbiano rinunciato ad un summit di mercato poco prima del fischio d’inizio. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.

Milan, incontro con l’agente: c’è fretta di capire

Come riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb, l’agente di Timouè Bakayoko ha fatto visita a Maldini e Massara direttamente nell’hotel dove il Milan è stato in ritiro prima di recarsi a San Siro e sfidare il Napoli. Marco Busiello, l’intermediario del calciatore francese, non ha avuto problemi ad incontrare i due dirigenti nonostante l’aria di tensione e apprensione in vista del big match di Champions League.

Ricordiamo che Tiemouè Bakayoko non rientra nella lista UEFA dei rossoneri. L’incontro non ha dunque destabilizzato alcun equilibrio. Sappiamo bene che il centrocampista non fa parte e non ha mai fatto parte del progetto dei rossoneri da metà della scorsa stagione sino ad oggi. Per lui è quasi scontata la partenza, che lo vedrà prima tornare al Chelsea a giugno, quando sarà scaduto l’accordo di prestito biennale coi rossoneri.

Il Milan ha provato a cederlo in diverse sessioni di mercato, ma il giocatore ha fatto sempre muro volendosi meritare fiducia da parte di Stefano Pioli. Sembra non esserci soluzione. Il mister rossonero ha provato a mandarlo in campo nelle ultime uscite, preferendolo addirittura al giovane Vranckx, anche lui in prestito. Ma lo spazio concesso a Bakayoko non ha mai ripagato le scelte di Pioli. Il francese ha deluso per lo più, commettendo spesso errori grossolani.

Capiremo presto, ad ogni modo, cosa avrà portato il summit di oggi con l’agente Busiello.