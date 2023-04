Milan, colpo di scena Aouar: netto sorpasso, Maldini perde l’occasione

Bomba di mercato da Fabrizio Romano. Si mette male per il Milan nella corsa al giocatore. La rivale italiana è adesso avanti. La trattativa è concreta

Il Milan è in cerca di rinforzi in vista della prossima stagione. La convinzione è che serve un tasso tecnico più elevato per tornare ai massimi livelli del calcio europeo, e quindi poter competere con rose ricche di talento. Paolo Maldini e Frederic Massara sono quindi alla ricerca di profili più blasonati e di una certa qualità. Certo, l’attenzione alla sostenibilità economica resta sempre alla base, ma con in tasca la qualificazione alla prossima Champions League il mercato potrebbe essere agevolato.

La dirigenza milanista ha messo nel mirino un profilo in particolare che potrebbe andare a rinforzare con sostanza la metà campo del Milan. Si tratta di Houssem Aouar, il centrocampista offensivo in forza al Lione ma in scadenza di contratto a giugno. Il suo nome gravita da tempo in orbita rossonera. Mezzala o trequartista, il classe 1998 franco algerino potrebbe rappresentare il perfetto innesto per le idee tattiche di Stefano Pioli. In più, il talento non gli manca affatto e la possibilità di aggiudicarselo a parametro zero ha fatto drizzare le antenne a Paolo Maldini e Frederic Massara. Sarebbe un colpaccio insomma, conoscendo le qualità, purtroppo non ancora consacrate in una big, di Houssem Aouar.

Una possibilità che però non fa gola soltanto al Milan. Le pretendenti per il francese ci sono, e anche molto agguerrite. Sporting Lisbona, Eintracht Francoforte e Roma le più conclamate. E attenzione, perché il colpo di scena sembra vicino.

Soltanto una settimana fa, dalla Spagna era arrivata una voce accreditata che riportava di contatti concreti tra il Milan e il fratello di Aouar. Insomma, Paolo Maldini si era dimostrato intenzionato a chiudere l’affare quanto prima. Strappare dunque un pre-accordo al giocatore nel corso di queste settimane con la sicurezza di accoglierlo a giugno. Nelle ultime ore, però, c’è stato un netto sorpasso. A riportarlo è Fabrizio Romano. Il celebre giornalista di mercato ha fatto sapere che la Roma dei Friedkin è entrata in trattativa concreta per il talento classe 1998.

Il club giallorosso sta già discutendo i termini personali con centrocampista. Ancora nulla di completato o firmato, ma ad oggi Roma appare come la destinazione più probabile per Houssem Aouar a partire da giugno. Romano sottolinea che anche il Francoforte aveva fatto una proposta concreta qualche settimana fa, ma non c’è stato accordo con il giocatore non convinto della meta.

Un fattore cruciale da ricordare riguarda il fatto che Aouar ha come primo obiettivo quello di giocare la Champions League la prossima stagione, e la lotta al quarto posto in Italia è ancora tutta aperta. La sensazione è che soltanto ai primi di maggio si potrà avere un quadro più chiaro della situazione. Intanto, la Roma sta facendo il tutto per tutto per convincere anticipatamente il calciatore. I contatti non sono mai stati così concreti tra le parti.

AS Roma are in concrete talks to sign Houssem Aouar on free transfer. There is nothing signed or completed yet — but Roma are discussing terms with the midfielder. 🚨🟡🔴 #transfers

Eintracht Frankfurt made their proposal weeks ago but nothing agreed at this stage. pic.twitter.com/4dShbE2PNI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2023