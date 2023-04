Va via la prossima settimana: l’addio al Milan è certo

Ormai il calciatore del Milan è al passo d’addio. Arriva anche un indizio inaspettato che sembra confermare la fine dell’esperienza.

Il Milan viaggia con fare spedito e con ottimismo verso il finale di stagione. Come è noto gli obiettivi sono due: arrivare tra le prime quattro in Serie A e andare più avanti possibile in Champions League.

Intanto in queste settimane già si cominciano a notare le scelte di Stefano Pioli per quanto riguarda i suoi ‘fedelissimi’, ovvero i calciatori intoccabili nella rosa su cui il Milan punterà anche in futuro.

Altri invece sembrano essere stati messi nel dimenticatoio, lasciati in disparte nel momento clou della stagione. Indizi su come il Milan pare destinato a fare a meno di loro.

Dest, via libera per giocare in Nazionale: è al passo d’addio

Uno dei calciatori su cui Pioli ha smesso da tempo di puntare è Sergino Dest. Il terzino classe 2000 di proprietà Barcellona, che il Milan ha preso in prestito ad agosto scorso come alternativa per la fascia destra.

Lo score ed i numeri recenti spiegano tutto. Nelle ultime 13 gare ufficiali disputate dal Milan, tra campionato e coppe, Dest non è mai sceso in campo. Prima per questioni fisiche, visto lo stop muscolare subito. Poi per scelta tecnica, visto che Pioli ha preso altre direzioni per quanto riguarda gli esterni di difesa.

L’impressione è che l’americano possa tornare, senza troppi rimpianti, a Barcellona a fine stagione. La conferma arriva anche dall’annuncio della Nazionale USA, che ha confermato come Dest sia l’unico calciatore statunitense che milita in Europa ad aver ricevuto il via libera per giocare la prossima settimana in amichevole contro il Messico in Arizona.

Sergino Dest is the only European-based player released by his club for next week’s USMNT friendly against Mexico in Arizona. pic.twitter.com/H6osGIZkQB — USMNT Only (@usmntonly) April 12, 2023

Di solito in questa fase calda della stagione i club europei non mollano i propri calciatori per le Nazionali, a meno che non ci sia una sosta ad hoc come accaduto a fine marzo. Ma il Milan ha dato il via libera a Dest, come a dire di non puntare sul 23enne americano in quest’ultima parte di campionato.

Insomma, un indizio chiaro che conferma le impressioni dei mesi scorsi. Non è scattata la scintilla tra il Milan e Sergino Dest, che tornerà a Barcellona per fine prestito a giugno.