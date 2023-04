Calciomercato Milan, arriva in Italia: ha già fatto le visite mediche

Il giocatore si appresta a sbarcare in Italia. TuttoMercatoWeb fornisce dettagli cruciali. Niente da fare per il Milan e per Paolo Maldini. E’ tutto fatto

Il Milan era uno dei club più interessati al franco-algerino Houssem Aouar. Di contatti ce ne sono stati, e anche parecchi. Paolo Maldini e Frederic Massara avevano più volte sentito l’agente, nonché fratello di Aouar, per provare ad imbastire una trattativa prima dell’estate. Sappiamo bene che il centrocampista è attualmente in forza al Lione, ma il suo contratto andrà in scadenza proprio a giugno 2023. La possibilità di aggiudicarselo a parametro zero ha attratto con più forza la dirigenza rossonera, sicura delle grandi caratteristiche di Houssem.

Parlandoci chiaro. Il Milan ha tutta l’intenzione di migliorare con qualità la sua rosa in vista della prossima stagione, e Aouar avrebbe potuto rappresentare un ottimo elemento, ancor di più a costo zero. Mezzala di centrocampo o trequartista, il franco-algerino poteva esaudire alcuni desideri tattici di Stefano Pioli. Ma un cartellino a costo zero prevede sempre una certa concorrenza. Oltre al Milan, infatti, hanno seguito il giocatore con tanta pressione Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e Roma. Alla fine, a scamparla, sono stati proprio i giallorossi come confermato ieri da Fabrizio Romano.

Pare che l’accordo totale sia ormai stato trovato. Oggi TuttoMercatoWeb fornisce dei dettagli cruciali sulla trattativa. Sarà un grosso rimpianto per il Milan?

Aouar alla Roma, tutto fatto

Se Aouar andrà alla Roma, significa che non è mai stato così davvero vicino al Milan. Forse Maldini e Massara non sono mai stati così convinti dell’affare? Impossibile conoscere nel presente tutte le dinamiche, fatto sta che il franco-algerino si è promesso ai giallorossi. La conferma ci arriva da TuttoMercatoWeb. La fonte spiega che addirittura Aouar ha già svolto le visite mediche con la Roma. Quando? Nel giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile. All’insaputa di tutti.

Nei giorni seguenti sono stati invece concordati tutti i termini personali, legati ovviamente allo stipendio e alle commissioni ai suoi agenti. Secondo quanto sta circolando nelle ultime ore, Aouar si legherà al club capitolino per cinque anni, in cambio di 2,8 milioni di euro più bonus a stagione. Cifre rispettabili, e che il Milan non avrebbe avuto problemi ad assicurare al giocatore. Chissà dunque se sia stata la Roma a battere con le sue forze la concorrenza dei rossoneri, o siano stati Maldini e Massara ad abbandonare anzitempo la trattativa.

La cosa certa è che si aspetterà la fine della stagione per l’ufficialità dell’accordo tra il giocatore e la Roma. Aouar in Italia è sicuramente un grande acquisto per la Serie A. La maggioranza conosce bene le sue doti. Meritava probabilmente tempo fa il salto in una big e in un campionato più competitivo. La perdita di tempo gli ha fatto cadere un certo prestigio, ma adesso è pronto al riscatto.