La proposta di Florenzi per gli arbitri: “È il primo passo da fare”

Le parole del laterale rossonero al termine del match del Dall’Ara pareggiato per 1-1, ai microfoni di DAZN

Il Milan non è riuscito a portare a casa i tre punti neanche oggi in campionato nella difficile trasferta. Al Dall’Ara contro il Bologna è arrivato solo un pari per 1-1, che non permette al Diavolo di staccare al terzo posto in classifica.

La gara si mette subito molto male perché i felsinei passano subito in vantaggio con il gol di Nicola Sansone e per i rossoneri la sfida diventa subito in salita. La squadra di Stefano Pioli ha un’ottima reazione e dopo aver creato tante occasioni trova il pareggio con un gran mancino di Tommaso Pobega. Nel secondo tempo c’è poi un calo, ma il Milan prova comunque a vincerla, pur non trovando il guizzo decisivo.

I rossoneri a fine gara si lamentano per alcune decisioni arbitrali, in particolare due episodi avvenuti nell’area degli emiliani. A commentare questi e non solo è arrivato al termine del match anche Alessandro Florenzi. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “L’approccio non è stato dei migliori. Voi parlate tanto del secondo tempo, ma nel primo tempo c’era un rigore netto su Rebic“.

Il terzino racconta anche un aneddoto sulla squadra

Effettivamente lo step on foot di Soumaoro sul croato sembra evidenti. L’esterno ex Roma ha poi aggiunto: “Sinceramente non so il motivo per cui l’arbitro non abbia fischiato. Il secondo è un mano che ci può stare, ma il primo mi sembrava un po’ più netto”.

Florenzi ha poi parlato anche della preparazione alla partita di ritorno con il Napoli e ha svelato una situazione curiosa, da lui notata. “Ti dico la verità: non ho mai avuto un gruppo che affronta così le partite. L’anno scorso ho vinto lo Scudetto con questa squadra e prima delle partite importanti e dentro lo spogliatoio vedevo la squadra moscia. Dentro di me dicevo: ‘Forse sbaglio io’, e poi facevamo puntualmente delle partite incredibili. Questa cosa l’ho rivista con il Tottenham e all’andata col Napoli, quindi a questo punto spero di ritrovarla anche la prossima settimana”.

Il terzino è poi tornato sulla partita di oggi: “Io penso che per noi c’è un senso di responsabilità verso la squadra e abbiamo affrontato la partita seriamente. Poi si può vincere, perdere e pareggiare. L’abbiamo importata come ha chiesto il mister e siamo stati molto concentrati”.

Intervenuto a Sky Sport ha poi dichiarato: “Cosa si può fare per aiutare gli arbitri? Il prossimo passo è quello di presentarsi davanti alle telecamere per spiegare le sue decisioni“.