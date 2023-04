Milan, concorrenza per l’attaccante: contattato dal club di Bundesliga

Il giovane centravanti che piace ai rossoneri ha già attirato l’interesse di tanti top club: anche in Bundesliga si muovono per lui

Sarà un’estate molto intrigante sul fronte mercato per il Milan, soprattutto con il valzer dei nomi per l’attaccante. Quel che è chiaro è che il Diavolo cambierà qualcosa lì davanti, per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Stefano Pioli.

La partita contro l’Empoli ha dimostrato che le alternative al momento non sono al momento dei titolari e che quindi l’assenza di Giroud pesa troppo. Il francese rinnoverà a breve, ma a quasi 37 anni non può certo sopportare il peso dell’attacco rossonero da solo per tutta la stagione. Divock Origi e Ante Rebic hanno deluso, anche a causa dei alcuni infortuni, e poi c’è Zlatan Ibrahimovic, che non ha mia potuto dare un apporto quest’anno, e che quindi non può essere il futuro.

Paolo Maldini e Ricky Massara sono ben coscienti della situazione e per questo motivo si sono già mossi per individuare il prossimo colpo in attacco del Milan. Il profilo, come vuole sempre la società, deve essere giovane e di prospettiva, ma allo stesso tempo serve un elemento già pronto. I nomi fatti sono diversi, da Noah Okafor a Folarin Balogun, fino ad arrivare a quello di Elye Wahi. Per quest’ultimo però le ultime parlano di una forte concorrenza dalla Germania.

Anche l’Eintracht Francoforte su Wahi

Sul taccuino della dirigenza rossonera c’è anche il classe 2003 di proprietà del Montpellier, che in Ligue 1 sta stupendo tutti ed è già arrivato a quota 13 reti in campionato. Il suo tecnico, Der Zakarian, ha già confermato che in estate partirà quasi certamente, perché i top club lo hanno messo nel mirino.

Intanto dalla Germania arriva l’indiscrezione del forte interessamento da parte dell’Eintracht Francoforte. Sport Bild spiega, infatti, che il club tedesco potrebbe rivoluzionare l’attacco con la cessione di Randal Kolo Muani, il cui valore si aggira intorno ai 100 milioni, ma anche con le partenze degli argentini Rafael Borré e Lucas Alario. Stando al quotidiano ci sarebbe già stato un contatto con il giovane centravanti francese.

Il contratto di Wahi scade nel 2025 e il ventenne ha su di sé gli occhi di tante grandi squadre, ma la prima di cui si deve preoccupare ora il Milan è proprio l’Eintracht, che con la cessione di Kolo Muani può avere i soldi necessari per l’operazione. Ricordiamo che il suo valore si aggira sui 25 milioni di euro.