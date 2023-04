Theo Hernandez, insulti e minacce a lui e al figlio sotto l’ultimo post Instagram: che vergogna (FOTO)

Molte brutte frasi rivolte al terzino dei rossoneri nell’ultimo post social pubblicato per il compleanno del figlio

Martedì sera si gioca l’attesissima sfida tra Napoli e Milan per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Le due squadre si giocano una fetta importantissima della loro stagione e soprattutto la possibilità di centrare un obiettivo storico.

La semifinale di Champions sarebbe un traguardo pazzesco, soprattutto per i partenopei, che mai sono arrivati così avanti nella più importante competizione europea, ma anche per il Diavolo che da molti anni non si afferma a questi livelli. La formazione di Stefano Pioli parte dall’1-0 dell’andata a San Siro e deve provare a difendere il vantaggio, ma sarà davvero difficile nella bolgia del Diego Armando Maradona.

Il clima tra le due tifoserie infatti si è fatto sempre più teso in queste settimane, soprattutto a causa dei tanti scontri diretti ravvicinati tra le due squadre. La settimana scorsa a Milano la partita è stata molto nervosa, con tanti scontri verbali e fisici anche tra i calciatori. Il tutto si aggiunge alle provocazioni dagli spalti. Una rivalità molto accesa e confermata anche dalle reazioni all’ultimo post su Instagram di Theo Hernandez.

Il terzino bersagliato sotto il post social dopo la partita con il Napoli

La settimana scorsa scorsa il terzino rossonero ha postato una serie di foto su Instagram per celebrare il primo compleanno di suo figlio, Theo Junior, con la didascalia: “Tanti auguri amore mio. Papà ti ama tanto. 1 anno”.

Il post però è stato invaso dai commenti dei tifosi del Napoli, che hanno rivolto insulti e brutte frasi nei confronti del giocatore. L’astio dei sostenitori della squadra azzurra deriva dalla rabbia dopo la sconfitta della gara d’andata a San Siro, con il francese che è stato accusato di essere un simulatore, ma i commenti sono stati esagerati, soprattutto in considerazione del tipo di post.

Alcuni arrivano a commentare: “Speriamo non diventa co…one come te” oppure “Magari a differenza tua potrà cresce da uomo”. Si arriva addirittura all’augurio di morte a lui e anche al piccolo Theo jr. Fino ad uno sconcertante “Ti auguro la fine di Vialli“. Una situazione davvero spiacevole perché chiaramente il contesto era totalmente diverso rispetto a quello sportivo. Episodi come questo sono sempre più frequenti ed è il fondo è già stato ben che superato.