Verso Napoli-Milan, Spalletti senza Kim e Anguissa: scelti i sostituti

Filtrano interessanti novità da Castel Volturno. Spalletti dovrà rinunciare ad alcuni titolari per la sfida al Milan. Ha già scelto i sostituti

Sale l’attesa in vista di martedì sera, giorno in cui si disputerà l’emozionante ritorno del quarto di finale di Champions League tra Napoli e Milan. Appuntamento alle ore 21.00 allo Stadio Maradona, per una sfida che si preannuncia infuocata. Già oggi le due squadre sono scese in campo, nei rispettivi centri d’allenamento, per preparare la fondamentale gara. Stefano Pioli e Luciano Spalletti sembrano avere le idee abbastanza chiare.

I giocatori del Milan hanno svolto la seduta di lavoro divisi in due gruppi. Chi ha giocato a Bologna si è impegnato in un allenamento defaticante. Chi invece non ha giocato, ovvero chi sarà titolare martedì sera, ha svolto un grande lavoro fisico, tattico e psicologico. Stefano Pioli non vuole sbagliare, per questo nell’ultima di campionato ha dispensato fatiche ai suoi titolarissimi, così da averli freschi e concentrati per la sfida al Napoli.

Tutto fa pensare, secondo quanto filtra da Milanello, che il Milan partirà con lo stesso identico undici dell’andata. Nessun cambio dunque, se non dal punto di vista tattico. Ci si aspetta infatti qualche modifica cruciale nella posizione dei rossoneri in campo. Quanto al Napoli, le ultime da Castel Volturno ci dicono che anche Spalletti ha chiare le idee sulla formazione da schierare dal primo minuto.

Napoli, torna Osimhen: cambiano difesa e centrocampo

Dal report pubblicato dal sito ufficiale del Napoli si evince che anche la squadra di Spalletti si è divisa in due gruppi e ha lavorato separatamente. Chi ha giocato contro il Verona ha svolto lavoro di scarico e ha provato calci piazzati. Il resto ha invece svolto un consueto allenamento con attivazione, lavoro su sviluppo da palle inattive e infine partitella.

Sulle scelte di Luciano Spalletti arrivano due novità fondamentali. Sappiamo bene che il tecnico toscano dovrà fare a meno di calciatori importanti come il difensore Kim e il centrocampista Anguissa, fuori per squalifica. Pronti i sostituti. Al posto del giapponese agirà quasi certamente Juan Jesus, impegnato tra l’altro ieri contro l’Hellas Verona. A centrocampo, invece, spazio a Ndombele, il francese arrivato in estate dal Tottenham. Per il resto, nessun cambio, se non il ritorno in attacco di Victor Osimhen. Il nigeriano ha smaltito completamente l’infortunio all’adduttore è sembra carichissimo per riscattare le due recenti sconfitte contro il Milan.

Una presenza che fa ben sorridere Spalletti, consapevole che con Osimhen in campo può contare su una forza offensiva ben maggiore. Per quanto riguarda Giovanni Simeone, ancora terapie. L’argentino non è prossimo al rientro in gruppo. Ci vorrà ancora qualche giorno. Di conseguenza non prenderà parte al ritorno di Champions League contro il Milan.