Schianta il Real e lo prende il Milan: super colpo di Maldini

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan ha messo nel mirino un super talento della fascia. Potrebbe essere lui il rinforzo tanto atteso da Pioli

Il livello della rosa del Milan non è ancora adatto a certi palcoscenici. Se l’undici titolare fa ben sperare, diversa è la situazione della panchina. In poche parole, Stefano Pioli non può contare su riserve all’altezza. La coperta è corta insomma, almeno dal punto di vista della qualità. In attacco, mancano delle pedine fondamentali. Lo si è visto contro il Bologna. Ci sono dei giocatori che ancora non convincono e chissà se mai convinceranno.

Divock Origi, Charles De Ketelaere, Ante Rebic rimangono in forte dubbio in vista dell’estate. E a prescindere da loro, è evidente che il tasso tecnico di alcuni reparti va migliorato con forza. Pensiamo al ruolo di esterno destro d’attacco, posizione che andrebbe rivista da due stagioni. Alexis Saelemaekers e Junior Messias, per quanto possano essere ottimi giocatori, non sembrano essere i perfetti titolari per competere ad alti livelli.

A giugno, Paolo Maldini e Frederic Massara saranno forse pronti per regalare finalmente a Stefano Pioli il rinforzo giusto. Uno che possa compensare il dislivello con la fascia sinistra, occupata da due mostri quali Theo Hernandez e Rafael Leao. Il profilo è stato rintracciato. Che talento!

Milan, il nuovo esterno dalla Liga: è quello giusto

In Liga spagnola c’è un ragazzo di 23 anni che si sta ampiamente mettendo in mostra. Si tratta di Samuel Chukwueze, esterno destro nigeriano in forza al Villareal. Una stagione pazzesca per lui quella in corso. Ha segnato 13 gol e fornito 11 assist in 41 presenze complessive tra campionato e coppe. E’ sicuramente uno degli astri nascenti del calcio europeo. L’ultima grande impresa l’ha fatta contro il Real Madrid in Liga. Il Villareal è riuscito a battere i blancos grazie al grande apporto del suo talento della fascia destra.

Chukwueze ha segnato una formidabile doppietta, permettendo alla sua squadra di vincere fuori casa per 3-2. Sono rimaste poche parole per definire questo ragazzo nigeriano, che sembra ormai pronto al salto di qualità. Il Villareal nel 2017 lo aveva pescato direttamente dal calcio africano, aggregandolo alle sue giovanili. Lui le ha scalate tutte, per conquistarsi infine un posto da titolarissimo in Prima Squadra.

Secondo la stampa spagnola, i dirigenti del Milan lo hanno messo nel mirino, convinti che possa essere il talento esplosivo che Stefano Pioli attende da tempo per quella zona di campo. Unico ostacolo? La clausola rescissoria che vige sul contratto di Chukwueze, pari ad 80 milioni di euro. Ma in Spagna sono convinti che il Milan possa riuscire ad ottenere un forte sconto grazie al fatto che il contratto del nigeriano col Villareal è in scadenza nel 2024. Ad oggi si tratta di una voce di mercato. Qualche settimana e si comprenderà se Maldini e Massara avranno davvero l’intenzione di tentare l’affondo.