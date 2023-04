Tonali alla UEFA: “E’ fantastico essere di nuovo qui con il mio Milan. Ricordo la finale di Atene…”

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni della UEFA in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Parole da milanista vero quelle del centrocampista

Manca sempre meno all’infuocato confronto tra Napoli e Milan valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una sfida decisiva, e che decreterà una delle prossime semifinaliste della prestigiosissima competizione. L’entusiasmo è alle stelle, dall’una e dall’altra parte. Nè la squadra di Spalletti né quella di Pioli vogliono perdere l’occasione, unica e rara, di strappare il pass per le semifinali dopo anni troppo spenti per il calcio tricolore e le italiane in generale.

Lo sa bene uno come Sandro Tonali, centrocampista del Milan, che da grande tifoso rossonero ha visto la sua squadra del cuore trionfare in Champions League nei suoi anni d’oro. Il numero 8 di Stefano Pioli ha il grande sogno di riportare con costanza il Diavolo dove merita, nel suo habitat naturale dell’Europa che conta. Da grande protagonista della rinascita rossonera, con annesso ritorno alle fasi ad eliminazione diretta in Champions, Tonali è stato intervistato dalla UEFA.

Bellissime parole quelle di Sandro, che fomentano l’emozione in vista della gara di domani.

Tonali: “Una fortuna ricordare la finale di Atene”

Sandro ha cominciato l’intervista focalizzandosi sull’emozione di rivivere certe emozioni con il Milan e per il Milan dopo tanti anni di digiuni: “È bello essere di nuovo qui, in Champions. Tutti questi anni di lontananza dall’Europa non sono stati un bene per il Milan e per i nostri tifosi. È fantastico giocare di nuovo queste partite e vincerle. È bello per i nostri sostenitori, che ci danno un’energia pazzesca. Siamo tutti uniti e giocare in Champions League è sempre incredibile, soprattutto a San Siro”.

Come accennato, Sandro è un tifoso rossonero da sempre. Il classe 2000 ha vissuto con lucidità il grande successo di Atene in Champions nel 2007. Troppo piccolo per ricordare quello del 2003. Con la UEFA ha riportato alla memoria le emozioni provate in quell’anno grazie alla finale vinta dal Milan contro il Liverpool: “È stata una sensazione inspiegabile, sono fortunato a ricordarmela. Soprattutto il 2007. Ricordo molto di quella Champions League: le emozioni, i festeggiamenti, tanto che mi ha fatto gioire”.

Dato il salto indietro nel 2007, Sandro ha raccontato ai microfoni nella UEFA qualcos’altro del suo passato, come è nata la sua passione per il calcio: “I primissimi ricordi calcistici che ho sono legati al quartiere dove sono nato e cresciuto, la mia passione è nata lì. Ho tanti ricordi, ma il primo che mi viene in mente sono i primi tiri alla palla con i miei amici e mio fratello. Era normale per noi giocare a calcio dalla mattina alla sera”.

Tonali ha una grandissima fan, sua nonna Biagina. Fantastiche le rivelazioni che Tonali fa su di lei: “Ho un rapporto unico con lei. Il calcio non le piaceva, ma da quando ho iniziato a giocare non si è mai persa una partita. Questo mi rende molto orgoglioso. Mi chiama spesso dopo le gare e in settimana mi chiede quando gioco e dove può seguirmi in tv”.