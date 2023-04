Napoli-Milan, il rigore di Giroud era da ribattere: altro clamoroso errore del VAR (FOTO)

Giroud ha sbagliato un rigore in Napoli-Milan, ma il tiro andava ripetuto: altro danno arbitrale nei confronti dei rossoneri.

Al 22′ del primo tempo il Milan ha avuto l’occasione di portarsi sull’1-0 grazie a un calcio di rigore guadagnato da Rafael Leao, steso in area da Mario Rui. Purtroppo, però Olivier Giroud si è fatto respingere il tiro dagli 11 metri da Alex Meret.

Il penalty, però, andava ripetuto. Infatti, come mostrano le immagini di Sky Sport, c’erano dei giocatori azzurri dentro l’area nel momento in cui Giroud ha calciato il pallone. Dopo la respinta di Meret, proprio uno di loro (Juan Jesus) è intervenuto per prendere la palla. Incredibile che in sala VAR non si siano accorti di questo episodio e non abbiano avvisato l’arbitro Marciniak. Danno gravissimo alla squadra di Stefano Pioli.

Già all’andata la direzione non fu delle migliori, con due penalty negati al Diavolo. Anche nella recente gara di campionato a Bologna il Milan è stato danneggiato dall’arbitro Davide Massa e dal VAR Marco Di Bello. Periodo non fortunato.

Pure il Napoli si è lamentato per un intervento di Rafael Leao su Hirving Lozano in area rossonera. Niente rigore.

Penalty da non ribattere: l’analisi di Sky Sport

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato l’episodio per Sky Sport e ha spiegato che il penalty va ripetuto solo se chi entra in area ha almeno un piede a terra al momento del tiro e poi è parte attiva del gioco.

Nel caso specifico, Juan Jesus aveva un piede fuori e l’altro all’interno ma sollevato da terra. Pertanto, Calvarese afferma che è stato corretto non far calciare nuovamente il rigore a Giroud.