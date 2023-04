Rafael Leao, episodio vergognoso a Napoli: ululati razzisti fuori l’albergo (VIDEO)

Leao vittima di ululati razzisti nel momento in cui il Milan ha lasciato l’hotel: alcuni tifosi del Napoli protagonisti in negativo, ancora.

Ci sono tifosi del Napoli che in questi giorni non si stanno sicuramente distinguendo in positivo. Tra ieri e oggi diversi comportamenti vergognosi e lontani da oltre valore sportivo.

Non è mancato un episodio di razzismo, che ha visto Rafael Leao vittima di alcuni ululati quando il Milan ha lasciato l’Hotel Vesuvio per salire sul pullman e dirigersi allo stadio Diego Armando Maradona. In un video diffuso si sente chiaramente che alcune persone urlano il verso della scimmia: “Uh uh uh“. Che schifo, non si può accettare questa roba. Speriamo che i colpevoli vengano individuati e puniti.

È davvero un peccato assistere a certe condotte in occasione di partite di calcio, che sono degli eventi che andrebbero vissuti con sportività e la giusta leggerezza, non come fossero delle guerre. Brutto vedere alcuni tifosi che si abbassano a livelli imbarazzanti di ignoranza. In questo caso l’Italia fa davvero una brutta figura. Ovviamente, va sottolineato che non bisogna associare tutta la tifoseria del Napoli ai comportamenti di alcuni gruppi minoritari.