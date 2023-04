Spalletti: “Stasera rigore netto su Lozano. Su Kovacs eravamo tutti d’accordo tranne i milanisti”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine di Napoli-Milan. L’allenatore ha fatto i complimenti agli avversari ma non ha risparmiato polemiche arbitrali

Sono arrivati i complimenti al Milan da parte di Luciano Spalletti al termine della partita. L’allenatore del Napoli si è espresso così in merito ai microfoni di Mediaset: “Milan squadra matura. Ha saputo capitalizzare il massimo, sapendo difendersi quando c’era da difendere, uniti e compatti. Noi abbiamo pagato un pò di ingenuità, un pò di inesperienza. Ci siamo arrivati con diversi giocatori col fiato corto. Lo stesso Osimhen che ha recueprato nell’ultima settimana, era stato venti giorni fermo”.

Secondo Spalletti la sua squadra ha sbagliato in un fatto cruciale: “Non siamo stati bravi dentro l’area di rigore a fare quello che hanno fatto loro l’unica volta che sono venuti dentro”. E infine, l’allenatore del Napoli non ha dispensato qualche polemica di troppo sull’arbitraggio di Kovacs nella scorsa gara a San Siro e in quella di stasera del VAR. Le sue parole:

“Sull’arbitraggio di Kovacs io non ho detto nulla, avete detto tutto voi e tutti eravamo d’accordo sugli episodi, eccetto il Milan e i milanisti. Stasera c’è un rigore netto su Lozano, rigore nettissimo. Gli gira proprio la caviglia perchè non prende mai palla. Non capisco come certe cose non si vedano neanche al VAR”.