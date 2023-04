Giroud si gode il rinnovo: “Il Milan una famiglia, semifinale grande traguardo”

Olivier Giroud festeggia il rinnovo con i rossoneri: “Milan, siamo una famiglia. Contro il Napoli raggiunto un grande traguardo”

In casa Milan si pensa al futuro. Non soltanto muovendo le prime pedine sul mercato, ma partendo con il definire il futuro dei giocatori in rosa. Tra chi è destinato a partire e chi a rimanere in rossonero, in molti sembrano avere un futuro in bilico. Tra questi non c’è Olivier Giroud, fresco di rinnovo.

Dopo tanto chiacchiericcio, Olivier Giroud ha ufficialmente messo nero su bianco il rinnovo del suo contratto con i rossoneri. L’attaccante francese, grande protagonista nella straordinaria qualificazione dei rossoneri in semifinale di Champions League con la rete al Napoli, è uno dei fedelissimi di Pioli. Al suo arrivo, in molti si chiedevano quale potesse essere il contributo dell’ex Chelsea alla causa. Il francese ha risposto sul campo, mettendo, forte e preciso, il suo sigillo sulla vittoria rossonera dello scudetto.

Anche questa stagione il francese non ha fatto mancare il suo contributo. Con 13 gol messi a segno sino ad ora. Proprio per questo, la sua situazione contrattuale è stata monitorata con interesse da diversi club. Niente da fare. Il Milan non ha voluto lasciarsi scappare il suo numero nove e ha rinnovato il suo contratto per un’altra stagione a 3,5 milioni. Una notizia che ha reso felici i tanti estimatori del francese.

Giroud sul rinnovo: fiero di fare parte della famiglia rossonera

Olivier Giroud ha commentato entusiasta ai canali ufficiali rossoneri il fresco rinnovo. “E’ una conferma che faccio parte della famiglia del Milan. Ho ricevuto un’accoglienza straordinaria” ha detto il giocatore. Giroud ha rivelato di essere stato convinto dal progetto Milan dopo avere parlato con la dirigenza. Il francese si è detto fiero dei traguardi che è riuscito a raggiungere con il club. Dallo scudetto alla semifinale di Champions: il biennio di Giroud al Milan ha certamente portato soddisfazioni.

🗣 “Proud of what I’ve done until now but I want even more”@_OlivierGiroud_'s thoughts after signing the new deal. 🗣 "Fiero di quanto fatto fino ad oggi, ma voglio ancora di più"

Le parole di Olivier dopo il rinnovo.#SempreMilan pic.twitter.com/LoXYlhtkBF — AC Milan (@acmilan) April 19, 2023

Il giocatore però non si accontenta: “Sono orgoglioso di quello che ho fatto, ma voglio di più” confessa. Il francese ha raccontato come per lui il Milan sia stata una seconda giovinezza, e non ha nascosto l’essere molto motivato per il proseguo della sua carriera in rossonero. “Quando ero piccolo il Grande Milan per me in Italia era la squadra. Sono qui per aiutare”. Il desiderio del giocatore è chiaro: “Segnare più gol”

Non può mancare un commento alla gara di Champions contro il Napoli che lo ha visto protagonista. “Non vedevo l’ora di giocare questa partita per andare in semifinale” Giroud ha sottolineato il grande risultato raggiunto e non ha nascosto la gioia per il gol segnato .”Lo aspettavo dopo il rigore sbagliato. Ero un po’ deluso ma non ho mai mollato. I miei valori sono crederci sempre.” ha confessato.

La chiusura è dedicata ai tifosi rossoneri. “Non sono una sorpresa. Sapevo che San Siro fosse caldo. Sono orgoglioso di fare parte della famiglia del Milan. Loro portano un sostegno fantastico alla squadra”. Il francese ha ringraziato del sostegno e dei cori, e il rapporto tra il Milan e Giroud sembra essere più solido che mai.