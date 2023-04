Napoli-Milan, incredibile prima pagina: fregati

La prima pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania il disdegno è evidente: riportate subito le parole di Spalletti

Il Milan ieri ha portato a termine l’impresa e ha eliminato il Napoli di Luciano Spalletti ai quarti di finale di Champions League. I rossoneri sono usciti indenni dal Maradona e hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali in virtù dell’1-0 dell’andata a San Siro.

Grande festa per i ragazzi di Stefano Pioli che, dopo aver mandato a casa gli inglesi del Tottenham, sono riusciti ad avere la meglio anche di quella che era definita quest’anno una delle migliori squadre d’Europa. Non è stato semplice e ieri sera la sfida è stata combattutissima e ricca di colpi di scena, anche se il Diavolo in fin dei conti non ha rischiato poi così tanto, perché fino a pochi minuti dalla fine era in vantaggio.

Il match del Maradona è stato anche ricco di episodi arbitrali per l’arbitro Marciniak. Due i calci di rigore assegnati, entrambi giusti e non contestati, ma si è protestato per diverse altre situazioni. Dal possibile ingresso in area di Juan Jesus sul primo rigore, e quindi sulla possibile ripetizione, a un contatto tra Rafa Leao e Hirving Lozano nell’area rossonera, con i partenopei che avrebbero voluto il penalty anche in quell’occasione.

Titolo eloquente del CdS edizione Campania

In un primo momento sembra che il portoghese intervenga nettamente sul pallone anticipando l’avversario, ma rivedendo le immagini si nota che il talento rossonero toccherebbe prima il piede del messicano.

Il Napoli ha protestato molto a fine partita per questo episodio e per il mancato intervento del VAR. Lo ha fatto soprattutto Spalletti nelle interviste del dopo gara. Anche stamattina nella città partenopea non accettano il verdetto del campo e reclamano per il rigore non concesso. Sulla prima pagina del Corriere dello Sport Edizione Campania il titolo è indicativo: “Fregati“, con l’immagine disperata di Kvaratskhelia.

Il sottotitolo recita: “Rabbia Napoli: un rigore negato. Spalletti: “Questa è un’ingiustizia”. Nel riquadro sempre della prima pagina si legge poi: “Arbitro e Var non puniscono il fallo di Lozano. Sblocca Giroud, pari di Osimhen, Meret e Magnain parano 2 penalty. Passa anche il Real”.