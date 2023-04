Maignan, rimpianto del PSG: cifra shock per riportarlo a Parigi

Il PSG guardando le prestazioni di Maignan ha qualche rimorso legato alla sua cessione: per riprenderlo servirebbero tanti soldi.

Quando il Milan perse Gianluigi Donnarumma a parametro zero, c’era qualcuno che pensava non fosse possibile sostituirlo con un portiere alla stessa sua altezza. Alcuni pronosticavano che la squadra avrebbe perso dei punti, invece con Mike Maignan il Diavolo ha vinto uno Scudetto e oggi è in seminale di Champions League.

L’ex Lille non ha fatto minimamente rimpiangere Donnarumma, tutt’altro. In casa rossonera si sono ritrovati con un estremo difensore più forte del suo predecessore e che si è rivelato indubbiamente uno dei migliori al mondo. Le sue parate parlano per lui, ma lo fanno anche la sua abilità con la palla tra i piedi e la sua leadership in campo.

Mike Maignan al Milan: quanto è costato e stipendio

Maignan è arrivato al Milan per complessivi 15,3 milioni di euro, un vero affare. Il suo contratto con il Lille sarebbe scaduto nel giugno 2022, una situazione che ha aiutato Paolo Maldini e Frederic Massara a strappare un prezzo non troppo alto. Oggi Mike vale molto di più.

Lo stipendio del portiere francese si aggira sui 2,8 milioni netti annui. La dirigenza sta anche pensando di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2026. Non è un’urgenza immediata, ma qualcosa che potrebbe essere discusso a fine stagione. Meglio mettersi al riparo da eventuali assalti esteri. Inoltre, il numero 16 rossonero si sta meritando un adeguamento del suo ingaggio.

PSG, un errore la cessione di Maignan

Maignan viene celebrato molto anche in Francia, dove qualcuno potrebbe avere dei rimpianti per il suo addio. Il riferimento è al Paris Saint Germain, dove lui ha militato tra il 2009 e il 2015 a livello di settore giovanile prima di essere venduto al Lille. Una cessione da un milione di euro.

Il PSG non ebbe fiducia nell’allora 20enne Mike e decise di cederlo. Con il senno di poi, è stata una scelta sbagliata. Secondo quanto rivelato da Il Giornale, il club parigino starebbe persino pensando a un suo ritorno. Anche se tra i pali c’è proprio Donnarumma, la dirigenza starebbe riflettendo a questa operazione che può costare 80 milioni o più.

Comunque Milan non pensa assolutamente di vendere Maignan. Anzi, come detto in precedenza, vuole blindarlo con un nuovo contratto. Vedremo se davvero il PSG proverà l’assalto oppure se i rumors rimarranno…rumors.