Milan-Inter in Champions, calendari a confronto: una partita in più per i nerazzurri

Sarà euroderby in semifinale di Champions League. I calendari a confronto di Milan e Inter sino alle due sfide cruciali. Una gara in più per Inzaghi

I risultati dei quarti di finale di Champions League hanno dato il loro esito. In semifinale ci vanno Milan, Real Madrid, Inter e Manchester City. Sarà dunque euroderby tra le due cugine milanesi, che tornano tra le migliori quattro d’Europa dopo davvero tanti anni. I rossoneri, guidati da Stefano Pioli, hanno conquistato le semifinali della competizione dopo ben sedici anni: l’ultima volta nel 2007, quando la squadra di Ancelotti alzò la Coppa al cielo.

Stesso discorso per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri si qualificarono l’ultima volta tredici anni fa, e anche in quell’occasione per vincere la Champions League con Josè Mourinho alla guida. Quest’anno sarà tutta altra storia, perché le due cugine si daranno battaglia per un posto nella finale della competizione. Un’occasione enorme, insperata, e che nessuna delle due squadre vuole perdere. Una cosa è certa, dopo ben sei anni, un’italiana andrà sicuramente in finale. L’ultima volta la Juventus, che però non è riuscita a conquistare il trofeo prestigioso.

Milan e Inter si incontreranno nel doppio confronto il 10 maggio, andata della semifinale (Milan in casa), e il 16 maggio, ritorno della semifinale (Inter in casa). Scopriamo i calendari che dovranno affrontare le due squadre sino a queste date. C’è un’insidia in più per i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Milan e Inter, calendari a confronto sino alla semifinale

Partendo dalla formazione guidata da Stefano Pioli. Il Milan dovrà affrontare in ordine cronologico Lecce, Roma, Cremonese e Lazio prima dell’andata della semifinale il 10 maggio contro l’Inter. Non un calendario semplice, con ben due scontri diretti, dato che con le due romane è lotta aperta per un posto tra le prima quattro della classifica di Serie A.Prima della gara di ritorno contro l’Inter, invece, i rossoneri avranno come unico ostacolo lo Spezia. Nello specifico:

CALENDARIO MILAN:

Milan- Lecce: 24 aprile ore 18.00;

Roma-Milan: 29 aprile ore 18.00;

Milan-Cremonese: 3 maggio ore 20.45;

Milan-Lazio: 7 maggio ore 20.45;

Spezia-Milan: 14 maggio ore 15.00.

Andando alla formazione guidata da Simone Inzaghi. Similmente ai rossoneri, l’Inter dovrà affrontare altrettanti scontri diretti, essendo anche lei in piena lotta per un posto tra le prima quattro di Serie A. I nerazzurri affronteranno in ordine prima del 10 maggio Empoli, Lazio, Verona e Roma. Ma attenzione, perché di mezzo l’Inter ha un’altra gara impegnativa da disputare, ovvero il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro al Juventus. Una partita da non sottovalutare, anzi. E che pone in risalto un altro obiettivo stagionale che il Biscione non vuole di certo prendere sotto gamba. Prima della gara di ritorno contro il Milan in Champions League, in programma il 16 maggio, l’Inter dovrà invece affrontare il Sassuolo. Di seguito il calendario dettagliato:

CALENDARIO INTER:

Empoli-Inter: 24 aprile ore 12.30;

Inter-Juventus (semifinale Coppa Italia): 26 aprile ore 21.00;

Inter-Lazio: 30 aprile ore 12.30;

Verona-Inter: 3 maggio ore 20.45;

Roma-Inter: 7 maggio ore 15.00;

Inter-Sassuolo: 14 maggio ore 15.00.