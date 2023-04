Milan-Inter, ufficiale: si è operato, niente derby

Il calciatore è volato in Francia per operarsi. Il rischio che la sua stagione sia davvero finita è concreto. Ecco la situazione in vista delle prossime partite. Niente Milan-Inter

Uno dei protagonisti degli ultimi derby, rischia seriamente di non esserci, né all’andata né al ritorno. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato che non lascia molti dubbi:

“Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane“, si legge sul sito ufficiale dell’Inter. Non è da escludere che la sua stagione sia finita ma ne sapremo di più nelle prossime ore. Il rischio che il difensore, destinato a trasferirsi al Psg, non ci sia per la doppia sfida con il Milan è davvero concreto.

L’ultima partita di Milan Skriniar risale allo scorso 14 marzo, proprio in Champions League. Poi i tanti problemi che lo hanno costretto a restare fuori dai campi di gioco.

La notizia dell’operazione è un fulmine a ciel sereno, per un calciatore che rischia seriamente di aver chiuso così la sua avventura all’Inter, senza poterla aiutare nel doppio match più importante degli ultimi anni. Non sono stati comunicati i tempi di recupero ma appare complicato, secondo i primi rumors, che possa esserci contro il Milan. C’è addirittura, come detto, che ipotizza che la stagione sia finita. Ricordiamo che la semifinale di andata si giocherà il prossimo 10 maggio, in casa dei rossoneri. Il ritorno, invece, è in programma sei giorni dopo, il 16 maggio.

Guaio Skriniar

Le condizioni fisiche stanno tenendo in apprensione anche il Psg. Come è noto, il calciatore ha trovato da tempo un accordo con il club francese. Oggi si sono diffusi rumors in merito ad una possibile rottura tra le parti ma è difficile che ciò avvenga.

Simone Inzaghi nelle ultime partite, non potendo usufruire di Skriniar non ha certo cambiato idea sullo schierare una difesa a tre e con Acerbi centrale hanno spesso giocato Darmian, come braccetto di destra, e Bastoni sulla sinistra. L’alternativa a questo trio è rappresentato da de Vrij, che al momento, però, non è in perfette condizioni come D’Ambrosio.

Ma prima del Milan, l’Inter deve fare i conti con un calendario davvero pieno: dopo l’Empoli sarà tempo di Coppa Italia contro la Juventus. Poi spazio alla Lazio, al Verona e alla Roma in campionato. Non ci sarà tempo di respirare i giocatori potrebbero essere contati