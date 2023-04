Inter, Calhanoglu pronto a sfidare di nuovo il Milan: il messaggio social (FOTO)

Il centrocampista turco ha già la testa alla semifinale contro la sua ex squadra: ecco cosa scrive sui social

Come si aspettavano quasi tutti, l’Inter ha mantenuto il vantaggio dell’andata ed eliminato i portoghesi del Benfica ai quarti di Champions League, raggiungendo così il Milan in quella che sarà un’emozionante semifinale.

Sarà una doppia sfida davvero incredibile, con i due match che si disputeranno il 10 e il 16 maggio e che promettono davvero tanto spettacolo e non solo. Rossoneri e nerazzurri si sono già affrontati ben tre volte in stagione. In campionato è arrivata una vittoria per parte (3-2 per il Milan all’andata e 1-0 per l’Inter al ritorno), mentre in Supercoppa Italiana è stata la squadra di Simone Inzaghi a trionfare con un secco 3-0.

Tutto ciò è però ormai il passato e le due partite che vengono si preannunciano molto equilibrate e conterà molto capire in che modo arriveranno le due formazioni all’appuntamento. Chi non vuole assolutamente mancare è l’ex di turno, Hakan Calhanoglu. Il turco ha lasciato il Diavolo a parametro zero ormai quasi due anni fa e non lo ha fatto nel migliore dei modi, né con la tifose né con i compagni, tanto che in ogni confronto la tensione è alta.

Calhanoglu pensa già al Milan: “Non abbiamo finito”

Il centrocampista, dopo aver perso lo scudetto l’anno scorso proprio nella corsa contro la sua ex squadra, non vuole assolutamente vedere i rossoneri andare in finale di Champions proprio davanti a lui.

Proprio per questo la doppia sfida contro il suo passato sarà importantissima per lui. Infatti Calhanoglu ha festeggiato in maniera particolare il passaggio del turno contro il Benfica. Sul suo profilo Instagram l’ex Milan ha postato una serie di foto della partita contro i lusitani e nella didascalia ha scritto il messaggio: “Non abbiamo ancora finito”, con l’occhiolino e due cuori azzurri e neri.

Ovviamente il chiaro riferimento è alle due partite che attendono il Biscione contro i rivali cittadini. Tanta è la voglia di Calhanoglu di rifarsi dopo le parole ricevute allo scudetto dei rossoneri, soprattutto da Zlatan Ibrahimovic. Continua quindi la sfida tra il Milan e Calhanoglu, con il destino che li fa incrociare nuovamente.