Decisione storica di Gravina: Lukaku riceve la “grazia”, squalifica cancellata

Nonostante il ricorso respinto, Romelu Lukaku giocherà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Graziato dalla FIGC, i motivi

Ha creato enorme clamore il caso Lukaku in Coppa Italia. Ricordiamo che l’attaccante belga era stato espulso nella gara d’andata della semifinale contro la Juventus. Un doppio giallo: il primo per una brutta entrata su Gatti, il secondo per la famigerata esultanza rivolta ai tifosi bianconeri. E’ stata appunto quest’ultima a scatenare le polemiche, dato che nel corso della partita e anche in quella occasione Lukaku ha ricevuto gravi cori e offese razziste da una parte del popolo bianconero.

Il doppio giallo all’attaccante era arrivato in quanto la sua esultanza dopo il rigore realizzato è stata giudicata provocatoria dall’arbitro in campo. In realtà, come spiegato anche da Simone Inzaghi in conferenza stampa, quella è un’esultanza usuale per Lukaku, dato che in Nazionale poche settimane prima aveva festeggiato alla stessa maniera una rete realizzata. Per questo, l’Inter ha fatto ricorso, con la speranza che al suo attaccante venisse revocata la squalifica.

Un ricorso respinto dalla Corte sportiva d’appello, e che quindi avrebbe obbligato Romelu a saltare l’importante e decisiva gara di ritorno contro i bianconeri. E’ intervenuta la FIGC, con Gravina in persona, a cambiare le sorti della questione. Lukaku giocherà la gara di mercoledì prossimo. Il Presidente della FIGC ha motivato al meglio la sua scelta.

Lukaku, squalifica revocata: graziato da Gravina

Le offese razziste rivolte a Lukuka nel corso di Juventus-Inter hanno rappresentato l’ennesima pagina negativa del calcio italiano. L’attaccante è stato ovviamente preso di mira per il colore della sua pelle, un fatto inaccettabile, ancora oggi, nella nostra società sportiva e non solo. Proprio per questo motivo Gravina ha concesso la grazia a Lukaku, revocando la sua squalifica “in via eccezionale e straordinaria“. Il provvedimento della Federcalcio Italiana fa capo al “principio di lotta ad ogni forma di razzismo” che “è elemento fondante dell’ordinamento sportivo“.

Nello specifico, la decisione di Gravina viene così spiegata dalla FIGC: “E’ emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della procura federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara.

Nel caso di Romelu Lukaku, dunque “sussistono gravi ragioni per concedere in via eccezionale e straordinaria la grazia”.

Finalmente una presa di posizione netta da parte della FIGC. Non possiamo che essere d’accordo con Gravina e con la sua decisione. C’è bisogno di questi segnali forti per combattere il razzismo negli stadi e in generale per rieducare al rispetto e alla tolleranza. Si spera che scelte di questo tipo vengano compiute anche per i prossimi casi simili futuri.