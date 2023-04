Per Pippo Inzaghi Milan-Inter è la semifinale perfetta: “Ecco per chi tifo”

L’ex centravanti dei rossoneri ha a cuore sia la sua vecchia squadra che le sorti del fratello, ma svela da che parte starà

Come tutti ovviamente sanno, in settimana si sono conclusi i quarti di finale delle competizioni europee ed è stato quindi stabilito il tabellone delle semifinali della Champions League. Una delle due sarà quella tra Milan e Inter, con i due match in programma il 10 e il 16 maggio.

La squadra di Stefano Pioli è riuscita a superare il quarto di finale contro il Napoli al termine di una doppia sfida emozionante, grazie soprattutto alla vittoria dell’andata a San Siro con la rete di Ismael Bennacer. La formazione allenata da Simone Inzaghi, invece, ha mandato a casa i portoghesi del Benfica grazie al successo per 0-2 al Da Luz e al pari del Meazza la settimana successiva.

Torna quindi il derby in semifinale di Champions dopo la sfida epica del 2003, dove il Milan ebbe la meglio, prima di trionfare anche in finale contro la Juventus. Su questa incredibile semifinale si è soffermato anche Pippo Inzaghi e lo ha fatto nelle interviste post partita ieri sera. La sua Reggina ha perso al Granillo per 1-2 contro il Brescia e sicuramente non poteva esser felice, ma un commento alla prossima doppia sfida tra il Diavolo e i nerazzurri se lo è lasciato scappare.

L’allenatore della Reggina spiega chi tiferà in semifinale

L’ex attaccante dei rossoneri, che con il Diavolo ha giocato dal 2001 al 2012, mettendo a segno ben 126 gol complessivi in addirittura 300 presenze, si è detto molto contento del fatto che si sfideranno le due squadre.

Questa sono state le sue dichiarazioni a riguardo: “E’ la semifinale perfetta. Al Milan sono legato e sarò sempre tifoso. Chiaro che tiferò Milan, ma sono contento per mio fratello perché se lo è meritato”. Pippo Inzaghi ha quindi svelato che tiferà per la sua ex squadra, alla quale è troppo legato grazie al suo passato.

Un pensiero però non può non andare al fratello Simone, per il quale ha sempre speso belle parole e sulla cui carriera ha sempre stravisto: “Sono contento per il Milan e molto contento per mio fratello. Sta facendo bene e lo stanno massacrando“. Inevitabile quindi che, se dovesse trionfare il Biscione, anche lui avrebbe una piccola soddisfazione.