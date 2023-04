Le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, sfida valevole per la 31esima giornata di Serie A, in programma a San Siro alle ore 18

Tutto pronto per Milan-Lecce, match della 31esima giornata del campionato di Serie A. Il Diavolo ospita i salentini a San Siro nel match delle 18 e vuole tornare a correre anche in campionato dopo aver centrato le semifinali di Champions League.

I rossoneri arrivano da due pareggi consecutivi contro Empoli e Bologna e hanno perso terreno nella corsa al quarto posto. Inoltre l’Inter ha battuto l’Empoli nel lunch match e ha momentaneamente sorpassato in classifica la formazione di Stefano Pioli, che ora ha l’obbligo di replicare se non vuole rischiare davvero di perdere il treno per la corsa Champions. Per questo motivo scenderà in campo la formazione migliore.

Al Meazza arriva un Lecce in piena crisi e reduce da un solo punto conquistato nelle ultime sette partite. La formazione giallorossa si ritrova ancora nuovamente nel pieno della lotta retrocessione perché ieri il Verona ha vinto e ha accorciato a -2. Per questo motivo i pugliesi arriveranno a questa trasferta concentratissimi, per strappare punti fondamentali in chiave salvezza.

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali

Con Olivier Giroud indisponibile, mister Pioli si affida a Ante Rebic in attacco. Sulla destra spazio a Junior Messias, mentre Brahim Diaz, giocherà sulla trequarti e Krunic in mediana. Bennacer dalla panchina. In difesa una chance per Thiaw, mentre a destra c’è Kalulu vista la squalifica di Calabria. Per il Lecce Baroni si affida al tridente con Banda, Ceesay e Di Francesco e lascia fuori a sorpresa Strefezza. Assente l’ex Colombo per influenza. Per il resto nessuna sorpresa.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All.: Pioli. A disp: Mirante, Tatarusanu, Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Saelemaekers, Vranckx, Pobega, Bennacer, De Ketelaere, Ibrahimovic, Origi.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Oudin, Hjulmand, Blin; Banda, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni. A disp. Bleve, Brancolini, Tuia, Pezzella, Romagnoli, Cassandro, Ceccaroni, Askildsen, Maleh, Helgason, Oudin, Voelkerling, Banda.