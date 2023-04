Milan-Lecce in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della gara di campionato valida per la 31esima giornata di Serie A

Il Milan torna in campo questo pomeriggio a San Siro per sfidare il Lecce di Baroni. Una gara che potrà essere utile a conquistare punti fondamentali in vista del finale di stagione. Dopo la vittoria odierna dell’Inter per 3-0 sull’Empoli, vincere è d’obbligo per la squadra di Stefano Pioli. La situazione in classifica dice che i nerazzurri hanno sorpassato i rossoneri. Il Milan è sesto, l’Inter quinta con un punto in più.

Il Diavolo dovrà tenere altissima l’attenzione contro il Lecce e non sprecare un’altra occasione. Fischio d’inizio alle ore 18.00. Segui con MilanLive.it in diretta testuale la gara.

Milan-Lecce, la cronaca del primo tempo

27′ – Malick Thiaw primo ammonito della gara. Brutto fallo su Banda.

19′ – Palo clamoroso di Banda! Lecce vicino al vantaggio

17′ – Chiffi toglie il rigore al Milan dopo il controllo all’on field review. Ma il fallo di Baschirotto su Theo Hernandez sembrava netto.

14′ – CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN!

1′ – Chiffi emette il fischio d’inizio. Milan-Lecce è cominciata!

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao, Rebic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Florenzi, Bakayoko, Vranckx, Adli, Bennacer, De Ketelaere, Saelemaekers, Origi, Ibrahimovic. Indisponibili: Giroud e Pobega. Squalificati: Calabria. Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Tomori.

Formazione Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Ceesay, Di Francesco, Banda. Allenatore: Baroni. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Strefezza, Pezzella, Persson, Maleh, Cassandro. Indisponibili: Colombo, Dermaku, Pongracic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Banda, Colombo, Strefezza, Gendrey.

Il Milan si presenta alla gara con due assenze importanti. Sono infatti infortunati Giroud e Pobega. Problema al tendine del polpaccio per l’attaccante francese, frattura costale composta per il centrocampista. Ci sarà Rebic a sostituire Giroud dal primo minuto. Per quanto riguarda il centrocampo, Pioli si affida alle garanzie Tonali e Krunic. Baroni dovrà invece rinunciare a Colombo, Dermaku e Pongracic. Assenza illustre quella del primo, l’attaccante classe 2002 di proprietà proprio del Milan. Lorenzo Colombo ha rimediato un’influenza e il suo allenatore non ha voluto rischiarlo.