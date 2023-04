Il nuovo look di Theo Hernandez: colore di capelli inedito (FOTO)

Theo Hernandez, ancora una volta, si è rifatto il look. Il nuovo colore dei suoi capelli è davvero stupefacente. In positivo o in negativo? Difficile valutare

Theo Hernandez non si fa notare soltanto per le grandissime qualità di terzino sinistro. Ci sono anche i suoi look a tenere banco e ad infiammare l’attenzione dei tifosi. A Theo piace particolarmente cambiare spesso il colore dei suoi capelli. In questi suoi anni al Milan lo abbiamo visto con capigliature di ogni tipo. Le più esuberanti? Dai capelli tinti a metà tra rosso e nero dopo lo Scudetto, ai capelli rosa con una smile disegnata dietro la nuca. Oggi, però, probabilmente Theo Hernandez si è superato. La capigliatura in occasione di Milan-Lecce è stupefacente.

Soprattutto nelle ultime settimane abbiamo visto il terzino sinistro cambiare colore di capelli di partita in partita. Oggi, in occasione della gara contro i pugliesi, Theo Hernandez ha sfoggiato una capigliatura con un colore mai visto prima. Un fucsia shock davvero scioccante! Chissà se il suo non sia un rituale scaramantico, ma ultimamente le sta praticamente provando tutte.