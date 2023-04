Fikayo Tomori in Premier, doppio assalto: il Milan sa già cosa fare

Il difensore dei rossoneri è ambito dai due top club inglesi: la sua volontà e quella del Diavolo è abbastanza chiara

La stagione del Milan è entrata nella fase più calda e decisiva, ma è chiaro che la società è già al lavoro da un po’ per preparare al meglio anche la prossima e per non farsi prendere alla sprovvista su alcune situazione.

Come ogni anno, c’è da valutare attentamente ogni singola situazione a livello contrattuale, su rinnovi e riscatti. Allo stesso tempo bisognerà provare a resistere agli assalti dei grandi club per i top in rosa. I rossoneri quest’anno stanno facendo grandi cose in Champions League ed inevitabilmente le grandi squadre sono attirate dai migliori elementi e dalle loro grandi prestazioni. E’ infatti il caso di Fikayo Tomori.

Il difensore inglese è stata una scommessa vinta da Paolo Maldini e Frederic Massara, che dopo averlo preso per sei mesi in prestito dal Chelsea, lo hanno riscattato per 28 milioni nell’estate del 2021. Il centrale è stato decisivo nella vittoria dello scudetto l’anno scorso e ha contribuito agli incredibili numeri in difesa per i rossoneri nella stagione 2022-23. Il classe 97′ ha avuto un calo di riferimento che gli ha fatto saltare il mondiale in Qatar, ma ora le sue prestazioni sono tornate al top e in molti se ne sono accorti.

Due big inglesi vogliono Tomori

Tomori ha già disputato 35 presenze stagionali e ha trovato continuità anche a livello fisico. Dall’Inghilterra rimbalza infatti la notizia di due club interessati al suo cartellino per le prossime stagione.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Tottenham e il Manchester United hanno intenzione di provare l’assalto in estate. Sia gli Spurs che i Red Devils hanno programmato un investimento importante nel reparto arretrato e hanno pensato di riportare in patria il ventiseienne, che però ha un contratto con il Milan fino al 2027 e non è in vendita.

Il club rossonero ha infatti in programma di proseguire con lui anche in futuro. Tomori a Milano sta bene e ha sempre manifestato la volontà di rimanere a lungo con la maglia del Diavolo. Per questo motivo il suo ritorno in Premier League appare molto difficile al momento e Tottenham e United dovranno mettere nel mirino altri profili per rinforzarsi.