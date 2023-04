Giusy Meloni fantastica a San Siro, tifosi in delirio: foto imperdibile

La conduttrice di Milan TV Giusy Meloni è il volto più amato dai tifosi rossoneri. La sua mise a San Siro non è passata inosservata.

Da qualche tempo gli abbonati al canale tematico Milan TV, reperibile nel palinsesto di DAZN, sono attratti dalla possibilità di seguire in video la presenza di una ragazza dalla professionalità eccellente ma anche dalla bellezza indiscutibile.

Parliamo di Giusy Meloni, la conduttrice e giornalista che da questa stagione sportiva è uno dei volti più apprezzati dell’emittente televisiva targata AC Milan.

La Meloni è stata adottata dalla famiglia rossonera grazie come detto alle sue due qualità assolute e ben visibili: la capacità di condurre con naturalezza qualsiasi programma ed approfondimento calcistico, ma anche per il fattore estetico non di poco conto.

Vestito rossonero per l’occasione: tutti pazzi per Giusy Meloni

La bella Giusy conduce programmi di primissimo piano su Milan TV, con la naturalezza di chi lo fa da tempo. Bellezza mediterranea, occhi scuri e profondi, sorriso sempre naturale e solare. La Meloni ha tutto per diventare una degna concorrente di tele-giornaliste di spicco come Diletta Leotta o Giorgia Rossi.

Per ora l’emittente milanista se la tiene stretta, visto che la sua mise fa impazzire i tifosi rossoneri. Ieri, come pubblicato anche sul suo account di Instagram, Giusy è apparsa a San Siro per Milan-Lecce con una combinazione di colori molto apprezzata. In primis un top rosso fuoco, con tanto di scollatura pronunciata, e pantaloni aderenti neri. Chiaro omaggio del club per cui lavora ormai da mesi.

Classe 1999, nativa di Roma ma trasferitasi per motivi di lavoro a Milano da tempo, Giusy Meloni è stata scovata da Michele Criscitiello già un paio di anni fa. Da quel momento la giovane è entrata a far parte della redazione di Sportitalia, iniziando come addetta alle news lampo di calciomercato nei programmi estivi.

Rispetto alle tante giovani ed appariscenti ragazze che hanno lavorato nello Speciale Calciomercato dell’emittente TV, la Meloni si è contraddistinta per un curriculum importante e la naturale conoscenza della lingua inglese. E’ stata infatti la prima a condurre un telegiornale sportivo completamente in inglese su Sportitalia, dimostrando di essere tanto bella quanto abile e ricca di competenze professionali.

Si sa poco e nulla invece della vita sentimentale di Giusy Meloni. La giornalista romana sul suo profilo social (seguito da più di 250 mila follower) pubblica foto di sé, tra ambito lavorativo, vacanze e situazioni più private. Ma sempre con eleganza e castità, senza dare adito a scoop o gossip.