Mike Maignan, è già tutto deciso: il Milan lo farà a breve

Il Milan vuole blindare Maignan e respingere ogni eventuale minaccia dell’estero: la strategia è ben definita.

Paolo Maldini e Frederic Massara cercano sempre di tenere i migliori giocatori e in questi anni si sono ritrovati a respingere più di un’offerta. Giocatori come Theo Hernandez e Rafael Leao, giusto per fare due nomi, sono stati spesso al centro di rumors di calciomercato. E anche per Mike Maignan possono arrivare richieste.

Il portiere francese è alla sua seconda stagione al Milan e sta confermando di essere uno dei migliori al mondo. Ciò ormai viene riconosciuto da tutti. Purtroppo è rimasto fuori per dei mesi a causa di un infortunio muscolare al polpaccio sinistro e ha salto numerose partite, però al rientro ha ribadito con forza tutto il suo valore. Oltre ad essere bravissimo tra i pali, ha un’abilità coi piedi che fa invidia anche a tanti giocatori di movimento.

Mike Maignan, le big estere ci pensano? Il Milan reagisce

Normale che le prestazioni di Maignan possano attirare l’attenzione di alcune società europee. Sarebbe sorprendente se ciò non dovesse succedere, dato che il francese sta giocando a livelli altissimi.

Nei giorni scorsi si è parlato di un rimpianto del Paris Saint Germain per averlo venduto nell’ormai lontano 2015. Una cessione da un solo milione di euro che portò il portiere classe 1995 a vestire la maglia del Lille, dove poi si è affermato prima di trasferirsi in Italia per circa 15 milioni. Nonostante ci sia Gianluigi Donnarumma a difendere la porta della squadra, il PSG starebbe comunque riflettendo su un eventuale tentativo per riportare Mike a Parigi.

Ad oggi non c’è nulla e comunque il club francese ha come priorità altre operazioni, sia in entrata sia in uscita, però non si può escludere un’offerta. Attenzione anche a squadre inglesi come Chelsea e Manchester United, alle quali i soldi non mancano di sicuro. Ma il Milan non rimane a guardare.

Infatti, il giornalista Niccolò Ceccarini ha confermato che la dirigenza rossonera vuole blindare Maignan con un nuovo contratto. Quello attuale scade a giugno 2026 e prevede uno stipendio da 2,8 milioni di euro netti a stagione. Il piano è quello di prolungarlo fino a giugno 2028 e di corrispondere un ingaggio superiore. Possiamo facilmente ipotizzare che l’ex arriverebbe a guadagnare almeno 4 milioni netti annui.

Oggi Mike ha una valutazione altissima e il Milan vendendolo potrebbe fare una maxi plusvalenza. Tuttavia, Maldini e Massara non pensano minimamente a una possibile cessione. Giustamente, vogliono tenerselo stretto e migliorarne le condizioni contrattuali.