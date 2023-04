Ansia per gli esami: domani il verdetto, Roma-Milan a rischio

Le ultime dall’infermeria. Il rischio che non ci siano per la sfida di sabato sera, all’Olimpico, è davvero alto. Ansia per il tecnico in vista degli esami di domani

Ancora un giorno di riposo prima del ritorno in campo. Sia il Milan che la Roma domani torneranno ad allenarsi per preparare la sfida di sabato sera.

Il calcio d’inizio è fissato per le 18.00, allo stadio Olimpico. Stefano Pioli domani ne saprà di più sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, ma l’obiettivo è recuperare Olivier Giroud per una partita che vale davvero tanto. Il francese è alle prese con un problema al tendine d’Achille dopo il fallo subito da Kim, nel corso del primo tempo di Milan-Napoli, di Champions League. Contro il Lecce ha riposato proprio in vista del match con la Roma, ma la testa è inevitabilmente alla doppia sfida europea contro l‘Inter. Con i nerazzurri vuole essere tirato a lucido per provare a trascinare il Diavolo in finale.

Stefano Pioli è in attesa di novità anche da Tommaso Pobega, che alla vigilia del match contro i salentini aveva riportato una frattura costale composta in seguito ad uno scontro di gioco. La situazione in casa Milan, al momento, però, appare abbastanza tranquilla.

Roma, guai per Mourinho

Lo stesso non si può dire in casa Roma. José Mourinho deve fare i conti con tanti giocatori infortunati. Le assenze di Smalling e Wjinaldum sono praticamente certe, ma ieri, come vi abbiamo raccontato, si sono fermati anche Paulo Dybala e Diego Llorente.

Il giornalista, Angelo Mangiante, intervenuto a Sky Sport, ha fatto il punto della situazione al rientro da Bergamo: “Mou ha concesso una giornata di riposo, i controlli per Dybala e Llorente saranno domani. Paulo è a rischio per il Milan, la caviglia è gonfia, ha sentito molto dolore. Oggi non poteva fare esami, tutto rinviato a domani”.

Difficile il recupero di Llorente, che ieri ha lasciato il campo in lacrime. Una sua assenza, obbligherebbe Mourinho a schierare una difesa a tre composta da Kumbulla, Mancini e Ibanez. Per quanto riguarda Dybala bisognerà dunque aspettare domani ma la preoccupazione è davvero tanta, per una Roma che rischia di presentarsi alla sfida contro il Diavolo con diverse defezioni.