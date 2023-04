Cassano: “La prima mezz’ora meritava il Lecce”, e Leao se la ride (FOTO)

Rafael Leao non ha condiviso una recente affermazione di Antonio Cassano che riguarda la partita Milan-Lecce.

Antonio Cassano non è esattamente un fan di Rafael Leao, non è un segreto. Più volte durante la diretta della Bobo TV ha messo in dubbio il suo valore. Dichiarazioni che l’esterno del Milan ha certamente sentito oppure letto.

L’ex calciatore ha spesso affermato che il portoghese è poco decisivo e che in queste stagioni ha disputato solo pochi mesi ad alto livello. In lui non vede un potenziale campione, ritiene che sia un giocatore con molti limiti e non manca di criticarlo appena esce fuori l’argomento durante il dibattito con Daniele Adani, Christian Vieri e Nicola Ventola.

Leao replica alle parole di Cassano su Milan-Lecce

Domenica il Milan ha sconfitto il Lecce a San Siro grazie a una doppietta di Leao. Il primo gol è arrivato con un colpo di testa su assist di Sandro Tonali, mentre il 2-0 definitivo è giunto al termine di una sua azione personale terminata con un tiro di sinistro.

Cassano alla Bobo TV ha avuto modo di dire il suo pensiero sulla partita e tra le varie cose ha dichiarato: “La prima mezzora meritava di vincere il Lecce“. Parole che sono state riportate su Twitter e che Rafa ha commentato con delle risate.

Il numero 17 rossonero non è per niente d’accordo con Fantantonio e anche Vieri durante la diretta della Bobo TV ha detto di non essere d’accordo con l’opinione del suo amico. Vero che il Lecce ha avuto la clamorosa chance con Banda, che ha colpito il palo al 19′, però nel complesso è stato il Milan a fare la partita. Non una prestazione stellare, ma dire che meritava di vincere il Lecce è un po’ troppo.