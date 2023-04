Melissa Satta si prepara per lo shooting: il massaggio ai glutei fa impazzire i fan (VIDEO)

La grande tifosa milanista Melissa Satta sempre in grande forma. Si è fatta immortalare così, in un momento intimo e rilassante.

Tra le tante tifose rossonere in circolazione, ve ne sono alcune che fanno letteralmente girare la testa a chiunque. Fra queste spunta Melissa Satta, la conduttrice, modella e showgirl che è sempre sulla cresta dell’onda.

La ragazza sarda, che debuttò diversi anni fa come velina di Striscia la Notizia, non ha mai nascosto la sua forte simpatia per il Milan. Sia partecipando a diversi programmi televisivi sul calcio, sia durante la sua relazione sentimentale con Kevin-Prince Boateng, ex calciatore rossonero, dalla cui unione è nato il primogenito Maddox.

Ma più che per le sue passioni sportive, Melissa Satta fa parlare di sé per la sua bellezza indiscussa. L’ex velina è entrata nel mondo dei social, dove non disdegna di postare foto e video che la ritraggono in situazioni private, familiari ma anche molto spesso intime ed accattivanti.

Melissa Satta, il video che esalta i followers: è pronta per lo shooting

Da anni il fisico perfetto ed i tratti mediterranei di Melissa Satta fanno impazzire tantissimi italiani e non solo. La bella conduttrice, alle prese in questo periodo con il programma Goal Deejay su Sky Sport, si tiene sempre in perfetta forma.

L’ultimo video pubblicato sul suo account Instagram è molto intimo ed accattivante. La Satta si è mostrata durante una seduta massaggiante, in particolare al tanto apprezzato lato B, in previsione di uno shooting fotografico bollente. Nel breve reel si vede Melissa ricevere il trattamento in pieno relax, facendo intravedere l’intimo bianco e scatenando la fantasia di molti fan.

“Mi preparo per un super shooting” – scrive Melissa Satta come didascalia del breve video. In molti non vedono l’ora di ammirare questo servizio fotografico che evidentemente riserverà belle sorprese ai follower della ex compagna di Boateng.

Oltre alla passione per il Milan, la Satta ultimamente si è molto avvicinata al mondo del tennis per un motivo ormai piuttosto noto, ovvero la liaison con Matteo Berrettini, tennista italiano di grande spessore. Nonostante ci siano dieci anni di differenza tra i due, la love story sembra andare a gonfie vele.

Di recente il settimanale Di Più ha riferito le confessioni degli amici di Melissa Satta, che appaiono davvero felici del nuovo feeling della donna con Berrettini, dopo la fine burrascosa del matrimonio con Boateng. “Da quando hanno iniziato a frequentarsi sono diventati un punto di riferimento l’uno per l’altra. Melissa ha trovato in Matteo una persona divertente, affascinante, e più matura della sua età. Insomma, con lui ha ritrovato il sorriso”.