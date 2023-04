Calciomercato Milan, caccia a un bomber: tre nomi per Pioli

Il Milan si prepara al big match contro la Roma di sabato prossimo. Intanto proseguono le indiscrezioni di mercato sui rossoneri per la prossima stagione

Altra settimana importantissima quella appena iniziata per il Milan. Archiviata la brillante qualificazione alla semifinale di Champions League, i rossoneri hanno sconfitto 2-0 il Lecce a San Siro, vittoria che ha consentito a Leao e compagni di riprendersi il quarto posto grazie alla concomitante sconfitta della Roma contro l’Atalanta.

Sarà proprio la Roma, appaiata al Milan a quota 56 punti, il prossimo avversario dei rossoneri in campionato nel big match di sabato 29 aprile all’Olimpico. Uno scontro diretto di vitale importanza anche per le contendenti impegnate nell’intricata lotta Champions che coinvolge sei squadre per soli tre posti a disposizione.

Pioli avrà a disposizione una settimana libera da impegni per preparare la sfida dell’Olimpico. Senza la stretta attualità dei match, non mancano rumors e indiscrezioni di mercato sul Milan della prossima stagione che, inevitabilmente, dovrà rinforzarsi nei vari reparti per continuare ad essere competitivo ad alti livelli.

Milan, tre nomi per l’attacco

Maldini e Massara interverranno certamente per l’attacco. Con Ibrahimovic ancora infortunato, un Origi deludente nella sua prima stagione in rossonero e Rebic lontano dal giocatore fondamentale che è stato nel biennio iniziale con Pioli, il Milan ha necessità di acquistare forze fresche che possano affiancare Olivier Giroud, il quale ha appena rinnovato per un’altra stagione.

Stando a Tuttosport, il Milan starebbe monitorando tre profili per l’attacco. Il primo è quello di Folarin Balogun, il centravanti rivelazione della Ligue 1 con il Reims. Valutazione piuttosto alta (trenta milioni circa) per l’attaccante statunitense di proprietà dell’Arsenal che dovrebbe riportarlo alla base in vista della prossima stagione nella quale i Gunners torneranno a disputare la Champions dopo una lunga assenza. Su Balogun ci sono anche altri top club, tra cui il Lipsia che l’ha individuato come sostituto di Nkunku destinato al Chelsea.

Prerogativa del nuovo corso di mercato rossonero è l’attenzione verso giocatori di prospettiva e valorizzano. Rientrano in questa fattispecie altri due possibili obiettivi del Milan ovvero l’attaccante nigeriano Victor Boniface dell’Union St.Gilloise rivelazione in Europa League e il belga Lois Openda del Lens, compagine protagonista di un ottimo campionato in Ligue 1 con il secondo posto alle spalle del Paris Saint Germain.

Valutazioni in corso dunque a Casa Milan anche se è ovviamente presto per agire concretamente. Prima, infatti, è necessaria una certezza: sapere quale competizione europea disputeranno i rossoneri la prossima stagione. Da lì passeranno anche gran parte delle possibili strategie di mercato.