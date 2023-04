Il Milan non corre rischi: contatti avviati per un altro rinnovo

Il Milan si muove per evitare un altro caso Rafael Leao. Trattative che si avvieranno a breve giro di posta per trattenere il titolare.

Una delle questioni più importanti per garantire continuità e solidità al progetto sportivo del Milan è quella legata ai rinnovi di contratto. Urge lavorare per blindare i calciatori centrali al piano tecnico di Stefano Pioli.

Da questo punto di vista il Milan, nella figura di Paolo Maldini, ha lavorato molto bene negli ultimi mesi. Il direttore dell’area tecnica ha blindato e prolungato gli accordi con calciatori di grande rilevanza, come Theo Hernandez, Ismael Bennacer o Olivier Giroud, garantendo una permanenza a lungo termine.

Resta un cruccio invece il futuro di Rafael Leao, il vero punto di domanda per il Milan che verrà. Ma per evitare un altro caso simile, Maldini si sta cominciando a muovere per blindare e togliere dal mercato un altro calciatore di spessore che sta facendo benissimo in maglia rossonera.

Milan, si punta a blindare Maignan: discorsi già avviati

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il prossimo step del Milan è quello di trovare un accordo per blindare a lungo termine Mike Maignan. Il portiere titolare francese è considerato un intoccabile della squadra di Pioli, viste le qualità tra i pali e l’importanza a livello caratteriale.

L’attuale contratto di Maignan scadrà solo nel giugno 2026, dunque c’è ancora molto tempo per affrontare il discorso. Ma il Milan sa bene che un profilo come quello del portiere classe ’95 potrebbe far gola a molti top club europei. Non a caso si è parlato di un forte interesse del Newcastle, ricca società di Premier League, per il francese.

Maldini ha già avviato in maniera informale i discorsi con gli agenti di Maignan. L’idea è quella di allungare ulteriormente la scadenza (possibilmente fino al 2028) e adeguare il contratto del portiere al livello dei top-player rossonero. L’attuale stipendio di Maignan si aggira sui 2,8 milioni netti a stagione, possibile che nella nuova proposta il Milan arrivi ad almeno 4,5 milioni all’anno.

Il tutto andrà fatto prima che il suo entourage possa raccogliere proposte in arrivo dall’estero, come sta accadendo con Rafa Leao. Ma l’impressione è che Maignan sia convinto del progetto rossonero, grato al club di averlo aspettato per mesi durante il suo lungo e tortuoso infortunio al polpaccio. Come detto c’è tempo e spazio per affrontare seriamente il discorso rinnovo, ma per evitare brutte sorprese il Milan vuole accelerare i tempi.