Calciomercato Milan, spunta l’Aston Villa: l’affare si complica

I Villans stanno lottando per un posto in Europa hanno messo gli occhi su un obiettivo dei rossoneri per il mercato

Nelle settimane decisive della stagione attuale, i club continuano a lavorare anche per il futuro e in particolare per il prossimo anno. Il Milan non vuole accontentarsi degli ottimi risultati che sta ottenendo e punta a rinforzarsi ancora sul mercato.

La società rossonera ha in mente diverse operazioni in vista della sessione estiva per riuscire a fare un ulteriore salto di qualità nella rosa di Stefano Pioli. Il primo obiettivo è il centravanti, ma non sarà l’unico ruolo dove Paolo Maldini e Ricky Massara interverranno. Sugli esterni bassi ci dovrebbe essere bisogno di nuovi innesti perché ad esempio Sergino Dest non sarà riscattato dal Barcellona. Il terzino americano non ha convinto e lascerà quindi un buco.

I terzini destri ci sono perché Davide Calabria e Alessandro Florenzi danno ottime garanzie, anche se l’ex Roma è in età avanzata e spesso incappa in infortuni. Per questo motivo l’idea è di prendere un altro giocatore di spessore in quel ruolo e dall’Inghilterra uscito il nome di Kyle Walker. Il 32enne non è più protagonista al Manchester City e le ultime notizie lo danno in orbita Milan.

Folta concorrenza dalla Premier per Walker

Il Diavolo sta valutando seriamente il suo profilo, anche perché il contratto del terzino inglese è in scadenza nel 2024, ma arrivare a lui non sarà molto facile anche per via della folta concorrenza.

Secondo il Telegraph, che ne aveva parlato qualche giorno fa, l’ex Tottenham nutriva anche l’interesse per un ritorno allo Sheffield, dove ha iniziato la carriera, ma non è finita qua. Secondo quanto riferito più recentemente invece dal The Times, ci sarebbe anche un’altra interessante soluzione per Walker.

Il quotidiano inglese insiste sulla possibilità rossonera e sul fatto che il giocatore potrebbe accettare di buon grado un trasferimento in Serie A. Tuttavia, allo stesso tempo, spiega che sulle tracce del classe 91′ c’è da segnalare anche l’Aston Villa. I Villans stanno facendo grandi cose in Premier League e sono momentaneamente al quinto posto in classifica. Con un piazzamento in Europa la società vorrà rinforzarsi con profili di primo livello, proprio come Kyle Walker.