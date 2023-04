Calciomercato Milan, nuovo vice Leao: colpo in Serie A

Il Milan ambisce a rinforzarsi in maniera importante nel prossimo calciomercato estivo: un esterno che gioca in Serie A piace moltissimo.

Escludendo Rafael Leao, non si può dire che Stefano Pioli abbia delle ali offensive in grado di dare piena affidabilità. In termini di assist e gol farebbe comodo qualcuno capace di contribuire maggiormente alla manovra d’attacco del Milan.

Nella prossima finestra estiva del calciomercato potrebbe esserci una rivoluzione sulle fasce. Sperando che Leao firmi il rinnovo, tutti gli altri esterni sono considerati cedibili. Ante Rebic è in grosso calo nelle ultime due stagioni; Alexis Saelemaekers e Junior Messias non danno garanzie totali; infine c’è Brahim Diaz, impiegato anche da esterno e il cui futuro potrebbe essere altrove. Il prestito dal Real Madrid scade a fine stagione e non prevede diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, nuova ala offensiva in Italia

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già riflettendo sugli eventuali colpi da mettere a segno nel mercato estivo. Chiaramente, a livello di budget saranno condizionati dalla qualificazione o meno in Champions League. Disporre ancora dei ricchi premi UEFA sarebbe molto importante per la dirigenza.

Tra gli esterni offensivi finiti nel mirino c’è anche Armand Laurienté, come confermato oggi da Sportmediaset. Il 24enne francese sta facendo molto bene al suo primo anno in Serie A con la maglia del Sassuolo. Finora ha messo insieme 7 gol e 6 assist in 24 partite, numeri molto buoni.

Il club emiliano ha già fatto intendere che vorrebbe tenere il giocatore per un altro anno, però sicuramente le eventuali offerte verranno valutate. Laurienté è stato pagato circa 10 milioni di euro, ma adesso ne vale almeno 25. Il Sassuolo è una bottega spesso cara e cerca sempre di ottenere il massimo dalle cessioni dei suoi gioielli. Difficile che faccia sconti.

Al momento, il Milan non si è fatto avanti concretamente per l’esterno francese. Non c’è una trattativa e, dunque, non c’è un’offerta. Il giocatore continuerà ad essere seguito e vedremo se a fine stagione il club rossonero deciderà di presentare una proposta di acquisto. Laurienté è solo uno dei nomi sulla lista di Maldini e Massara.