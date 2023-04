Dal Milan alla Juventus: l’annuncio in diretta

Un elemento molto importante del Milan è finito nel mirino della Juventus: qualcuno lo ritiene perfetto per il club bianconero.

Dopo le inchieste che l’hanno coinvolta, è incerto il futuro della Juventus. I 15 punti di penalizzazione per la vicenda plusvalenze sono stati tolti, ma momentaneamente. Comunque la squadra bianconera riceverà una sanzione in termini di punti nella classifica della Serie A. Inoltre, c’è il filone sulla manovra stipendi che potrebbe comportare conseguenze peggiori.

In questi giorni è anche emerso che la UEFA vorrebbe escludere la Juventus delle coppe europee nella prossima stagione. È tutto aperto ed è difficile pronosticare quello che succederà. In ogni caso, il club piemontese sta pensando a degli innesti per la propria area tecnico-sportiva e ha nel mirino alcune figure dirigenziali di alto livello.

La Juventus guarda in casa Milan: assalto al dirigente?

Da settimane si parla dell’interesse della Juve per Frederic Massara, attuale direttore sportivo del Milan. Il suo contratto è stato rinnovato l’estate scorsa e scade a giugno 2024. Aveva firmato nello stesso giorno di Paolo Maldini, con il quale lavora fianco a fianco dal 2019. Difficile immaginare un suo addio per trasferirsi a Torino.

Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni di TV Play, ha promosso un eventuale passaggio di Massara alla Juventus: “Lo vedo bene ovunque. Si tratta di un dirigente di grandissimo spessore, onesto, competente ed educato. Non ha limiti, come dimostra la sua storia al Milan. Dopo stagioni negative, hanno riportato la squadra allo Scudetto. Ora sono anche in semifinale di Champions League, hanno svolto un lavoro irripetibile“.

Sabatini conosce molto bene il direttore sportivo rossonero, dato che è stato il suo braccio destro per diversi anni. Ha enorme stima e rispetto nei suoi confronti, quindi lo vedrebbe bene in qualsiasi società. Massara ha imparato tanto dall’esperienza a fianco del 67enne dirigente sportivo umbro. Un bagaglio che si è poi portato dietro quando i due hanno smesso di collaborare, pur restando sempre in ottimi rapporti.

Vedremo se la Juve si farà avanti concretamente per strappare al Milan il suo ds. Il club rossonero, forte di un contratto fino al 2024, ha le armi per difendersi. Senza dimenticare il rapporto fantastico che si è instaurato con Maldini e tutto l’ambiente milanista. Sarebbe davvero sorprendente un cambiamento.