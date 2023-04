Lukaku al Milan, clamorosa suggestione: “Mi sembra adatto”

L’attaccante non è sicuro della permanenza all’Inter a fine stagione. Secondo l’opinionista, è viva la suggestione di un suo passaggio al Milan

Cosa ne sarà di Romelu Lukaku a fine stagione? Attualmente, l’incognita è grande. L’attaccante belga è tornato a Milano attraverso la formula del prestito oneroso secco, consapevole che in nerazzurro aveva trovato terreno fertile per l’exploit della sua carriera. Con l’Inter, Romelu ha vinto uno Scudetto da assoluto protagonista, salvo essere poi scaricato al Chelsea per una barca di soldi.

Conosciamo tutti il modo in cui è andata la stagione del belga a Londra. Un totale fallimento! Non è un caso che il Chelsea abbia deciso di rispedirlo così facilmente a Milano sponda nerazzurra. Ma a fine stagione nulla vieta che l’Inter lo lasci tornare a Londra triste e deluso. Già, perché il club nerazzurro, è risaputo, non versa nelle migliori condizioni economiche. Anzi, a fine stagione potrebbe trovarsi costretto a qualche cessione di lusso.

Acquistare Lukaku a titolo definitivo potrebbe risultare impossibile, seppur lasciarlo andare rappresenti una scelta dolorosa per entrambe le parti. Lui, intanto, ha cominciato a far sentire la sua pesante presenza segnando gol e rendendosi protagonista in positivo, prerogative che erano totalmente mancate nella prima parte di stagione e oltre. I tifosi sono tornati ad amarlo, ma a fine campionato sarà inevitabile fare i conti con la realtà. Dove potrà essere il futuro di Big Rom? La suggestione dell’opinionista è clamorosa.

Lukaku, dall’Inter al Milan: la sentenza di Hutchison

Una cosa appare certa: Romelu Lukaku andrà via dal Chelsea anche se l’Inter non dovesse acquistarlo a titolo definitivo o prolungare l’accordo di prestito. In quel di Londra, il belga ha trovato soltanto infelicità, nell’ambiente e in città. Il calcio italiano appare come il palcoscenico migliore per le sue doti, nel quale riesce ad esprimere al meglio le sue qualità. E’ della stessa idea l’ex calciatore Don Hutchison. L’oggi opinionista ha espresso la sua ad ESPN sul futuro di Lukaku.

Lo scozzese ex Liverpool ha detto a chiare lettere quale potrebbe essere la migliore soluzione per l’attaccante belga. Sempre in Serie A, ma… al Milan! Secondo Hutchison, quella rossonera rappresenta per vari motivi la squadra che fa al caso di Big Rom. Di seguito le sue parole in merito, che hanno lasciato di sasso i tanti appassionati di calcio:

“Lukaku al Chelsea? Ha bruciato tutti i ponti con i commenti che ha fatto. E’ un buon attaccante, e probabilmente lo vedrei bene restare nel calcio italiano, in particolare mi sembra adatto a giocare in una squadra come il Milan. Se ci pensiamo, Ibrahimovic ha 41 anni e Giroud ne ha 36. Inoltre, Origi non ha fatto nulla di buono in rossonero, quindi potrebbe avere senso. Ma se Lukaku torna al Chelsea deve assicurarsi di mangiare subito un’umile torta dopo le parole che ha detto. Assicurarsi di iniziare a segnare e di comunicare a correre tanto”.

Don Hutchison ha fatto chiaramente riferimento alle parole poco carine pronunciate da Lukaku nei confronti dei blues dopo essere tornato all’Inter. Ma il Milan potrebbe essere davvero la giusta meta per il belga? Passare agli eterni rivali appare oggi come un’utopia. E’ vero che Maldini e Massara cercano un nuovo attaccante, e non si può negare che Romelu sia un ottimo profilo, chissà adatto al gioco di Stefano Pioli. Ma per stipendio e fede calcistica appare improbabile il suo arrivo a Milanello. Quella di Hutchi

son non può che restare ad oggi una grossa suggestione.