Milan, oggi può tornare in gruppo: pronto per la Roma

Le sensazioni sono positive e dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni: per altri due elementi della rosa invece non ci sono buone notizie

Il Milan continua a prepararsi in vista dell’importante partita di sabato pomeriggio alle 18 contro la Roma. All’Olimpico va in scena un vero e proprio scontro diretto per entrare in Champions League il prossimo anno e il Diavolo non vuole sbagliare.

Sia i rossoneri che i giallorossi occupano al momento la quarta piazza con 56 punti, l’ultima disponibile per garantirsi un posto nella prossima edizione della più importante competizione europea. La classifica è molto corta e nel weekend ci sarà anche Inter-Lazio; per questo vincere contro una diretta concorrente sarebbe davvero fondamentale nel raggiungimento di un obiettivo primario per la società. Non vanno infatti dimenticati gli introiti da circa 50 milioni in caso di qualificazione.

Stefano Pioli spera di arrivare al meglio alla sfida e con la squadra quasi al completo. In questo senso ci sono ottime notizie per quanto riguarda le condizioni di Olivier Giroud. L’attaccante francese sia era fermano per una forte contusione al polpaccio ma già dopo i primi controlli si era capito che la situazione non era grave. Ieri il francese si è allenato a parte, mentre oggi potrebbe tornare a lavorare con la squadra. Lo riportano sia il Corriere che la Gazzetta.

Giroud verso il rientro, solo due indisponibili

Il centravanti ex Chelsea è stato gestito con molta cura dallo staff rossonero in questi giorni. La sua presenza per le prossime importanti partite è davvero fondamentale e non si è voluto rischiare nulla nei giorni scorsi, tanto che è stato risparmiato contro il Lecce.

Le sensazioni ora sono positive e il 36enne dovrebbe stringere i denti ed esserci contro la Roma di Josè Mourinho. I fastidi sono ormai alle spalle e, come detto, ci si aspetta che Giroud oggi torni a lavorare insieme ai suoi compagni. Notizie diverse per altri due elementi della rosa, che al momento sono gli unici indisponibili non partiranno per la Capitale. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic e di Tommaso Pobega.

Lo svedese ha accusato un problema al polpaccio durante il riscaldamento nella partita con il Lecce. Le sensazioni non sono positive e per lui la stagione rischi di essere arrivata al termine. Per quanto riguarda invece il centrocampista ex Torino, è alle prese con una fastidiosa frattura costale composta. Proverà a rientrare prima possibile ma per sabato è out.