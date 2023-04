ML – Milan, riecco Giroud: le ultime da Milanello

Le ultime da Milanello, con il rientro in gruppo di Olivier Giroud. Niente da fare, invece, per il centrocampo, che non ha lavorato con la squadra

Dopo la grande paura nella mattinata di ieri, sulle teste dei tifosi del Milan è tornato a splendere il sole. La notizia che tanto attendevano è arrivata proprio in questi minuti.

Tutto confermato, Olivier Giroud è tornata ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà a disposizione per la partita contro la Roma. Ieri le fake news relative alle sue condizioni hanno mandato in allarme la tifoseria, letteralmente impazzita sui social. Le rassicurazioni, raccolte anche da MilanLive.it, che parlavano solamente di una contusione al polpaccio, hanno dunque trovato conferma oggi.

Giroud ha completamente smaltito il problema che lo ha condizionato in questi giorni, portandolo a saltare la partita contro il Lecce ma anche la sfida del Dall’Ara contro il Bologna. Sabato contro la Roma dovrebbe dunque tornare a indossare la maglia titolare del Milan. Per una squadra che non dovrebbe essere molto diversa da quella ammirata al Maradona, nel ritorno di Champions League.

Ancora out

Stefano Pioli, oltre a Zlatan Ibrahimovic, deve fare, però, i conti anche con la defezione di Tommaso Pobega, che si è fermato alla vigilia della sfida contro i salentini per una frattura alle costole. Anche stamani, come raccolto da MilanLive.it, il giocatore non ha lavorato con il resto del gruppo