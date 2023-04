Milan al bivio: Maldini sceglie il trequartista

Milan al bivio: ecco chi sarà il nuovo trequartista dei rossoneri. Maldini è intenzionato a provarci fino alla fine. Il punto della situazione

E’ ormai diventato un giocatore chiave dello scacchiere di Stefano Pioli, ma il suo futuro è davvero tutto da scrivere. Domani tornerà a muoversi sulla destra, ma in stagione ha giocato spesso anche al centro.

Per il tecnico di Parma fa poca differenza, a Brahim Diaz non ci rinuncia praticamente mai. La crescita dello spagnolo è stata importante: oggi è un punto fermo del Milan e quando ci sono le partite che contano lui è sempre in campo. Così Diaz è stato decisivo contro il Napoli, all’andata, con una splendida giocata, con la quale si è liberato di due avversari, dando il via all’azione del gol di Bennacer.

Ma era stato Diaz il protagonista del quattro a zero di campionato ed era stato sua la rete, contro il Tottenham che ha permesso al Milan di qualificarsi ai quarti di finale. Diaz non ha paura e non si accontenta mai. Sarà per questo che non ha ancora accettato il corteggiamento del Marocco, aspettando la sua Spagna. Ha una voglia incredibile di crescere e di essere protagonista. Le partite complicate lo esaltano, una caratteristica, questa, che piace particolarmente a Stefano Pioli.

La fiducia in Diaz è massima. Il tecnico di Parma non avrebbe alcun dubbio: allenerebbe il suo dieci anche la prossima stagione. Il futuro, però, come detto, resta tutto da scrivere.

Il contratto di prestito scade a giugno e il Milan è chiamato a trattare con il Real Madrid per trovare un accordo che vada bene alle parti. Tra due società amiche si cercherà di accontentare il calciatore. Un calciatore che ha visto crescere il proprio feeling con il Milan e la città, ma è evidente che al richiamo del Real Madrid è difficile resistere.

Tutto, dunque, appare nelle mani dei blancos, anche se decisivo sarà la volontà di Diaz. A breve le parti si incontreranno per capire il da farsi. Il Milan è pronto ad uno sforzo importante per tenersi stretto il giocatore ma non è detto che basti.

Alternativa italiana

Così Tuttosport, che sottolinea, come sarà il Real Madrid a decidere il futuro di Brahim Diaz, conferma la possibile alternativa, tutta italiana. I rossoneri, secondo il quotidiano, sarebbero sulle tracce di Baldanzi, talento dell’Empoli, che ha una valutazione sui 15 milioni di euro. Maldini, però, è intenzionato fino alla fine a provarci con Diaz.