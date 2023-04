Pioli ha scelto: il Milan è fatto

Le scelte di Stefano Pioli per la partita che vedrà il suo Milan impegnato all’Olimpico contro la Roma, domani sera alle ore 18.00. Tutto verso la conferma

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani alle ore 18.00 affronterà la Roma in un match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Un match fondamentale per la corsa in Champions League.

La squadra rossonera è lì a pari punto con i giallorossi, solo un maggior numero di gol la pone davanti. Serve fare un passo in avanti per non correre rischi. La Champions League è vitale per organizzare il futuro con serenità, ecco perché il Milan è pronto ad affidarsi ai titolarissimi.

Stamani si svolgerà l’ultimo allenamento prima della partenza per la Capitale, ma salvo cambi di programma la formazione è pronta. Il Diavolo non dovrebbe essere diverso da quello ammirato contro il Napoli al Maradona.

Ieri è arrivata la buona notizia tanto attesa: come vi abbiamo raccontato Olivier Giroud è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Un rientro in gruppo che ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo ai tifosi, che mercoledì mattina avevano temuto il peggio.

Le scelte di Pioli

Giroud è, dunque, recuperato ed è pronto a guidare l’attacco con Rafael Leao e Brahim Diaz. Lo spagnolo giocherà nuovamente sulla destra, lasciando spazio al centro a Ismael Bennacer. La diga di centrocampo verrà, invece, composta da Rade Krunic e Sandro Tonali. Pioli non ha davvero alcun dubbio, anche perché Tommaso Pobega non ha ancora recuperato dalla frattura una costola.

Non dovrebbero esserci cambiamenti anche in difesa, dove è pronto a tornare dal primo minuto Davide Calabria, che aveva saltato il Lecce per squalifica, lasciando spazio a Pierre Kalulu. Al centro si riaccomoda in panchina Thiaw, con Simon Kjaer, che si riprende il posto al fianco di Fikayo Tomori. Sulla sinistra, chiaramente, non si tocca Theo Hernandez. A difendere i pali del Diavolo, ifine, ci sarà Mike Maignan

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud; All.Pioli