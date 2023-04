Calciomercato Milan, nuovo terzino dalla Spagna: assalto di Maldini

Il Milan guarda anche in Spagna per comprare un nuovo terzino destro: Dest andrà via e la fragilità di Florenzi fa riflettere.

Paolo Maldini e Frederic Massara nel prossimo calciomercato estivo dovranno intervenire in ogni reparto. Sperando di avere a disposizione anche i premi per l’accesso alla prossima Champions League, la dirigenza sa di dover rinforzare la squadra in maniera abbastanza importante.

Per quanto riguarda la difesa, è sicuro che il Milan comprerà un nuovo terzino sinistro. Dietro al titolarissimo Theo Hernandez ci sarà un altro vice al posto di Fodé Ballo-Touré, che verrà venduto. L’ex Monaco ha richieste in Francia e in Turchia, non dovrebbe essere un problema finalizzare la sua cessione. Ma anche sulla fascia destra potrebbe esserci un innesto.

Calciomercato Milan, altro rinforzo dalla Liga?

Certamente il Milan non riscatterà Sergino Dest, arrivato in prestito dal Barcellona e che è praticamente “scomparso”. Non gioca da gennaio, precisamente dalla disfatta per 4-0 contro la Lazio allo stadio Olimpico. Il club gli ha anche dato il via libera per disputare una partita con la nazionale degli Stati Uniti nonostante ci fosse il campionato ancora in corso. L’ex Ajax è completamente fuori dai piani. Tornerà in Catalogna per poi essere nuovamente ceduto.

Dest è uscito al giro delle scelte di Stefano Pioli dopo il rientro di Alessandro Florenzi, il naturale vice di Davide Calabria che era rimasto fuori per mesi a causa di un infortunio muscolare. L’ex Roma è un giocatore un po’ fragile fisicamente e ciò potrebbe anche indurre la società a fare delle riflessioni sul ruolo. Non si tratta di una priorità, tutt’altro.

Intanto, il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha riferito che il Milan è interessato a Ivan Fresneda, 18enne terzino destro del Real Valladolid. Il giovane talento spagnolo sta disputando una buona stagione e ha attirato l’attenzione di diverse squadre. La Juventus lo segue da diverso tempo, però ora si è defilata un po’. Invece Arsenal, Newcastle United e Borussia Dortmund sono in agguato e già a gennaio hanno manifestato il loro interesse.

Di Marzio spiega che il Milan ci proverà per Fresneda, ritenuto un giocatore dall’ottimo potenziale per il futuro. Quello rossonero è il club maggiormente interessato della Serie A. Il ragazzo ha un contratto che scade a giugno 2025 ed è presente una clausola di risoluzione da 25-30 milioni di euro. Probabilmente ne serviranno almeno 15 per intavolare una trattativa con il Real Valladolid, club di proprietà di Ronaldo “Il Fenomeno”.